Политику «кнута и пряника» можно считать классикой жанра. Казалось бы, этот приём в политике применяется так давно, что здесь ошибиться даже теоретически не получится. И все же находятся такие «мастера», которые и кнутом так «умело» размахивали, что попали себе же по физиономии, и «пряник» оказался с тем ещё «послевкусием». То, что за последние дни и недели наворотил в регионе Иран — пример классический.

Демонстрация «кнута» предназначалась Азербайджану — в виде учений «Корпуса стражей исламской революции». Но, во-первых, демонстрация враждебности у Ирана получилась, а вот демонстрация силы — увы и ах. Понтоны для «форсирования Араза», который можно перейти вброд, да еще и с заранее установленными государственными флагами Ирана— уже, пардон, карикатура в стиле милитари. А военные специалисты обращают внимание и на заведомо устаревшую иранскую военную технику, и то, что боевые стрельбы из 122-, 130 и 150-миллиметровой ствольной артиллерии и систем залпового огня по заранее обозначенным мишеням очень напоминают театральную постановку, и что даже в такой ситуации иранские доблестные «стражи революции» умудряются ошибиться и выстрелить по своим…

Словом, не тот случай, когда можно «надувать щеки». С тем же успехом можно было в ходе учений двинуть в атаку конницу, созданную по образцу империи Дария и Кира (и старательно не вспоминать, чем закончилась попытка Кира воевать с тюрками под предводительством царицы Томрис). Неудивительно, что в Азербайджане вместо того, чтобы немедленно корректировать свою политику под иранский «заказ», дали понять, что, во-первых, Азербайджан — не та страна, которую можно взять на испуг. Во-вторых, Иран продемонстрировал не ту армию, которая в современном мире вызовет страх, а не язвительные «шпильки». А в-третьих, в Баку в ответ включают свою «мягкую силу» и поднимают на более высокий уровень вопрос Южного Азербайджана. Со всеми вытекающими для ИРИ. Так что какие манипуляции были проделаны в результате с иранским «кнутом», до обидного ясно.

«Пряник» же был преподнесён Армении — в виде визита в страну главы иранского МИДа Абдоллахияна и торжественного открытия генконсульства ИРИ в Гафане.

Только во в результате и Армения, и сам Иран рискуют этим «пряником», пардон, «поперхнуться». Нет, дело не в архитектурных достоинствах консульского здания, точнее, в полном отсутствии таковых. И тем более не в том, что иранским дипломатам, отправляясь из Гафана, где находится консульство, в Ереван, где расположено уже посольство, скорее всего, придётся или проезжать через азербайджанский таможенный пограничный пост в Губадлинском районе, куда «заходит» трасса Гафан-Герус-Ереван, или «пилить» по объездной грунтовке, где большегрузные фуры вязнут по самые оси, и помнить при этом, что аэропорт в Гафане когда-то был, но последние лет двадцать, во-первых, использовался как хлев для скота, а во-вторых, остатки его аэровокзального комплекса и взлётных полос прекрасно видны с высот, где находятся передовые азербайджанские посты. Куда важнее другое.

Для начала, устраивая открытие консульства в Гафане, иранским дипломатам стоило бы поинтересоваться, а куда, собственно, исчезли коренные жители этого города — азербайджанцы? Те самые, которых в Исламской Республике Иран считают своими единоверцами?

Далее, излишне напоминать, что открытие генконсульства — это очередная демонстрация нежной дружбы Тегерана и Еревана. Гафан расположен на «стратегической» автотрассе, откуда в Армению поступают грузы из Ирана. А об этих грузах надо бы сказать особо. Иран в девяностые годы и позже исправно снабжал Армению, включая оккупационные силы в Карабахе, бензином, дизтопливом и прочим ГСМ. Более того, именно через территорию Ирана в Армению поступали и поступают «спецпоставки» из России — проще говоря, оружие. И вряд ли Иран при этом не в курсе, в кого из этого оружия Армения стреляла и стреляет.

И, наконец, еще один аспект — это весьма деликатная роль границы Армении и ИРИ в современном раскладе.

Об этом в Иране очень не любят говорить вслух, но в те годы, пока более 100 километров границы Азербайджана и ИРИ находилось под армянской оккупацией, этот «отрезок», находившийся вне какого бы то ни было легального контроля, активно использовался Ираном для контрабанды всего чего угодно, и прежде всего наркотиков. Не случайно после освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации резко возросло количество героина, который изымается у контрабандистов на других возможных маршрутах контрабанды.

Наконец, нет сомнений, что сегодня эта граница весьма резво используется и Ираном, и Россией для «параллельного импорта», а проще говоря, обхода санкций, наложенных на РФ и ИРИ. Достаточно вспомнить, как тогдашнему советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону во время своего регионального турне таки не удалось убедить Никола Пашиняна усилить контроль на границе. Да, администрация в США за это время сменилась, а вот география контрабанды никуда не делась. Российские пограничники с армяно-иранской границы тоже. А Армению уже «поймали за руку»: в санкционные списки включена одна из местных фирм за помощь РФ в обходе рестриктивных мер. Более того, за излишне тесную дружбу с Пригожиным и его ЧВК «Вагнер», точнее, за выполнение заказов на перевозку оружия и наемников в Африке — под европейскими санкциями уже находятся армянские авиаторы. А против Ирана тоже вводятся новые санкции — на сей раз за продажу России БПЛА. Тех самых, на скорую покупку которых уже «полуофициально» намекают в Ереване. При таком раскладе открытие консульства вблизи КПП на границе Армении и Ирана более всего напоминает старую поговорку: «Эй, ворона, у меня есть орех!»

Так что от иранского «пряника», пардон, «на орехи» достанется и Армении, и самому Ирану. И хорошо, если они отделаются только «зубами», обломанными об этот залежалый товар.

Нурани, обозреватель