Российская прокремлевская газета «Комсомольская правда» пишет, что уже «в самом обозримом будущем в истории давнего конфликта между Баку и Ереваном назначен новый поворот».

Издание напоминает, что на днях в СМИ был опубликован так называемый вашингтонский документ по урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Документ стал результатом западной посреднической миссии и, согласно различным источникам, после серии брюссельских и пражских переговоров, а также после встречи министров иностранных дел в Вашингтоне был принят в качестве приемлемого и Баку, и Ереваном.

Отметим, в случае его подписания будут проведены работы по окончательной делимитации межгосударственной границы, начнутся работы по строительству Зангезурского коридора. Кроме того, Азербайджан должен будет назначить некоего «официального представителя», который с таким же представителем карабахских армян должен будет обсуждать и решать вопросы, связанные с их безопасностью и правами. Какой-либо статус для армян Карабаха не предусмотрен.

«То, что Вашингтон и Брюссель попытаются использовать сложный момент и создать проблемы для Москвы по всему периметру бывшего Союза, было понятно с самого начала российской спецоперации в Украине», – возмущается издание. И продолжает: «интересно, что опубликование этого документа пока что не вызвало нового всплеска протестного движения ни в Армении, ни в Карабахе. Ведь понятно, что на самом деле это означает полный переход Карабаха под азербайджанскую юрисдикцию. Понятно, что очень скоро в Карабахе не останется ни одного армянина».

Далее газета со ссылкой на «свои источники в правительстве Армении» пишет, что Пашинян убежден в необходимости скорейшего подписания документа.

«Если действующая армянская власть согласится на принятие этого документа, то это станет катализатором тектонического сдвига в Закавказье. Армении, подписавшей мир с Азербайджаном и Турцией, потерявшей Карабах и якобы обретшей тем самым избавление от экзистенциальных угроз, не будет нужна ни российская база в Гюмри, ни российские миротворцы в Карабахе. Более чем понятно, что именно это и является истинной целью западных посредников.

Пойдет ли на это Пашинян? Значительная часть экспертного сообщества в Армении и России считает, что он сделает это оперативно и без всяких угрызений совести: до обретения власти он позиционировал себя как убежденный прозападник и сторонник вывода Армении из ЕАЭС. Вызовет ли это волнения в Армении? Скорее всего, да. На выборах 2021 года Пашинян сохранил власть под лозунгами справедливого мира, сохранения Карабаха армянским и укрепления стратегического союза с РФ. Армянский избиратель, терпение и толерантность которого к неудачам Пашиняна кажутся безграничными, не давал ему такого мандата и может припомнить премьеру все беды, случившиеся за прошедшие четыре года.

Кроме того, вряд ли армяне забыли уроки новейшей истории и наверняка помнят, что может случиться, когда остаешься один на один с нерешенными проблемами безопасности под искреннее честное слово Вашингтона», – угрожает Еревану прокремлевское СМИ.