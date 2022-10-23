В Беларуси заметили иранских инструкторов, которые могли координировать запуски дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры в Украине.

Отмечается, что в селе Микуличи в Гомельской области была замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей Исламской революции, которые находятся под усиленной охраной.

По информации, именно они координировали запуск дронов по объектам инфраструктуры, расположенным в Киевской области, северных и западных регионах Украины.