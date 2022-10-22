В существующем на сегодняшний день виде Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе (ядерная сделка) является выгодным не только для Ирана, но и для России. Такое мнение 22 октября высказал лидер оппозиционной партии Израиля «Ликуд» и бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

«Я считаю, что мы должны ввести жесткие санкции в отношении Ирана, и те, кто выступают за снятие санкций, что произойдет, если эта ядерная сделка когда-либо будет подписана, принесут сотни миллиардов долларов не только Ирану, но и в казну России», — сказал он.