Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ввести санкции против Ирана. Об этом он написал 18 октября в Twitter.

«Если Иран ходит как утка, говорит как утка и признает, что поставляет беспилотники крупнейшей утке в мире, то я думаю, что у нас есть достаточно доказательств, чтобы сказать, что Иран — это утка. Давайте ведем санкции, чтобы они не отвертелись», – написал Ландсбергис.

If Iran walks like a duck, talks like a duck and admits to supplying drones to the biggest duck in the world then I think we have enough evidence to say that Iran is a duck. Let’s sanction the duck out of them.

