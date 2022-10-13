Армения систематически совершала военные преступления против мирного населения и солдат Азербайджана. Со времен первой карабахской войны около 3900 граждан Азербайджана считаются пропавшими без вести. Большинство из них были замучены, убиты и похоронены в братских могилах. В этом году мы обнаружили массовые захоронения в двух освобожденных селах.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на заседании 6-го саммита Совещания по Мерам Взаимодействия и Доверия в Азии (СМВДА).

Как отметил Ильхам Алиев, Армения должна предоставить Азербайджану информацию о судьбе пропавших без вести и точных местах массовых захоронений.

«Мы запрашиваем эту информацию уже почти два года, но правительство Армении отказывается делиться ею с Азербайджаном, тем самым ассоциируя себя с преступными лидерами предыдущих режимов Армении», — подчеркнул Ильхам Алиев.