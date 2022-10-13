В Астане стартовал VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Саммит проходит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принимают участие 11 глав государств — президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, эмир Катара, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров. Президент Беларуси, являющийся государственным наблюдателем СВМДА, также прибыл в столицу.

Президент Ильхам Алиев выступил на пленарном заседании.