Конфликт между Ираном и Израилем продолжается. Стороны обмениваются ракетными ударами. И пока эксперты весьма уклончиво отвечают на вопрос, сколько ещё продлится эта «ракетная дуэль» и, самое главное, какова её интенсивность. Израиль наносит удары по военным объектам и ключевым узлам ядерной инфраструктуры Ирана, но насколько эффективно – вопрос, по меньшей мере, открытый. Более того, ряд экспертов, в том числе и в самом Израиле, полагают, что «разбомбить» — в кавычках и без — иранскую ядерную программу без помощи США всё же не удастся. Но вступят ли в войну США?

На первый взгляд, роль casus belli, то есть «повода к войне», в такой ситуации мог бы сыграть ракетный удар по американской дипломатической миссии в Тель-Авиве. Однако дело даже не в том, что среди экспертов нет единого мнения, намеренно ли Иран ударил именно по зданию посольства США в Израиле: иранское оружие не высокоточное, бьёт Иран «по площадям», израильские источники подчёркивают, что удары наносятся по жилым кварталам, и в такой ситуации здание дипмиссии могло попасть под огонь не то чтобы преднамеренно. Наконец, многие наблюдатели напоминают, как сами США во время бомбардировок Белграда по ошибке нанесли удар по зданию посольства Китая. Пекин, кстати говоря, тогда не стал вступать в войну на стороне Сербии. Другое дело, что в самих США не звучит жёстких заявлений в ответ на повреждение здания своей дипмиссии после ракетного удара и обещаний «ответить» — при том, что, к примеру, после взрывов посольств США в Кении и Танзании Вашингтон обещал ответить уже в первые часы. И действительно ответил бомбовым ударом по лагерям «Аль-Каиды».

Более того, с самого начала конфликта Вашингтон проявляет прямо-таки невиданную осторожность и сдержанность. На первых этапах в США стремились дистанцироваться от израильских ударов по Ирану, весьма уклончиво отвечали на вопрос, знают ли вообще об этой операции, и подчёркивали, что никакой поддержки Израилю в антииранской операции не оказывают.

Однако сегодня, как уже рассказывал Minval, «тенденции меняются». Так, американский авианосец USS Nimitz, который должен был прибыть 20 июня во вьетнамский порт Дананг, изменил курс и направляется в сторону Ближнего Востока. Ранее авианосная ударная группа Nimitz участвовала в операции по обеспечению безопасности в Южно-Китайском море. Теперь, по данным Reuters, из-за эскалации между Ираном и Израилем авианосная группа полным ходом движется на Ближний Восток.

Конечно, это может быть и действиями «на всякий случай». Как напоминают специалисты, перебросить авианосную группировку туда, где «горячо», — это традиционный для Вашингтона шаг, особенно если это неспокойный и во всех смыслах взрывоопасный Ближний Восток. Где уже «бабахнуло», и остаётся только искать ответ на вопрос, не перекинется ли пламя на соседние страны.

Но если одновременно с изменением боевой задачи для авианосной группировки USS Nimitz американские базы начинают покидать самолёты-заправщики, это уже слишком напоминает подготовку к вступлению США в конфликт. И вряд ли дело только в том, что в Вашингтоне внимательно отслеживают иранские намёки на готовность перекрыть Ормузский пролив или ударить по американским базам в регионе. Подобные обещания в Иране звучат постоянно. А по американским базам даже запускали ракеты, в частности, в ответ на «ликвидацию» Касема Сулеймани. Тогда, к счастью, к большой войне это не привело. Но сегодня война уже идёт. А это существенно повышает риски.

Более того, война — не обязательно маленькая, но короткая и победоносная — действительно может решить какие-то проблемы. Но когда она превращается в затяжную, с непредсказуемым исходом, и ещё с риском обрушения всего региона и волны террористических актов – тут уже оценки и прогнозы могут измениться. Уговаривать Израиль остановиться в нынешней ситуации бесполезно. Там настроены слишком серьёзно и радикально, особенно после того, как МАГАТЭ подтвердила нарушение обязательств по нераспространению ядерного оружия со стороны Ирана. Уговаривать Иран – тем более неблагодарная задача. 20 лет переговоров по «ядерной сделке» по сути ни к чему не привели. Остаётся ещё один вариант – помочь Израилю одержать победу. Пусть даже относительно. И сегодня в Вашингтоне сторонники вмешательства в конфликт на стороне Израиля вполне могут набрать «критическую массу» – со всеми вытекающими последствиями для региона. Где война, похоже, только разгорается.