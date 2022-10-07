Нобелевскую премию мира 2022 года присудили ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал», белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод, объявил Нобелевский комитет Шведской академии.

Согласно распространенному объявлению в Осло, лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал» (признана иноагентом и ликвидирована) и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», передает ТАСС.