Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян на днях объявил, что предложил российскому предпринимателю Рубену Варданяну занять пост «государственного министра».

Напомним, что сам Варданян заявил об отказе от гражданства России и переезде в Карабах в сентябре. Он объяснил это «желаем помочь» соплеменникам выйти из тяжелой ситуации после Второй Карабахской войны.

Между тем, некоторые СМИ сообщают, что у сепаратистов готовится план передачи «власти». Как будто, Араик Арутюнян должен покинуть Карабах и переехать в Россию. Он уже создал «общественный совет», который фактически должен заменить «парламент Карабаха» и принять на себя его функции. А главой этого «совета» также будет Варданян, который после отъезда Арутюняна, займет его место.

В экспертном сообществе нередко высказывается мысль, что назначение Варданяна является проектом Москвы с целью найти решение конфликта в Карабахе. Миллиардер Варданян является доверенным лицом Кремля и не раз обвинялся в отмывании нелегальных доходов российской верхушки. По этой причине он был включен в санкционный список США и Евросоюза.

Состояние Варданяна Forbes оценивал в 950 млн долларов. Он владел инвестиционной компанией «Тройка Диалог», которую продал в 2011 году российскому Сбербанку за 1 млрд долларов. Он также владел акциями Автоваза (20,5 %) и КамАЗа (27,3 %), которые позже продал по высокой цене.

4 марта 2019 году журналисты Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование «Ландромат Тройка», в котором описали созданную «Тройкой Диалог» сеть из 76 офшорных компаний, через которую прошло порядка 4,6 млрд долларов.

В последние годы Варданян продолжал работать как частный инвестор.

Перед переездом в Карабах он заявил, что передал свой бизнес в «семейный фонд».

Что значит выход этой фигуры на первые позиции в армянской общине Карабаха? Как сообщали армянские СМИ, во время воскресной встречи в Женеве между Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном среди прочего стороны обменялись мнениями по обеспечению прав и гарантий безопасности армян Карабаха, «в том числе посредством создания механизма обсуждений между Степанакертом (Ханкенди – прим. ред) и Баку». Уж не к роли ли основного переговорщика от имени армянской общины готовят сейчас Варданяна?

И что вообще значат в целом все эти сообщения? Араик и остальные сепаратисты покинут навсегда Карабах?

Своим комментарием на эту тему поделился с «Минвалом» эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

Прежде всего он отметил, что судя по биографии Варданяна, тот активно создавал бизнесы, а потом их продавал. Причем, за достаточно хорошие деньги. Если подходить к ситуации с чисто утилитарных позиций, можно даже предположить, что Варданян получит очередной «бизнес» в виде остатков сепаратистского режима, а потом может выгодно продать его Азербайджану – поскольку это делец, который неоднократно был замечен в таких операциях. «В этом смысле конечно, если фантазировать до конца, мы можем предположить, что Варданян станет таким передаточным звеном и выполнит функции того, кто инвентаризирует остатки этого режима и потом передаст его Азербайджану.

Но мы все-таки должны опираться на те факты и реалии, которые, к сожалению, не позволяют предполагать, что процесс будет проходить так просто. Конечно, возможность переформатирования так называемой власти сепаратистского образования не исключается, поскольку с такими как Араик и его команда, у которых руки по локоть в крови, Азербайджану разговаривать не о чем. С ними должен общаться генпрокурор или же государственный обвинитель. А Варданян не участвовал в военных действиях напрямую, хотя он спонсировал поставку вооружений – то есть, прямой ответственности он не несет. Поэтому в той или иной степени какая-то коммуникация с ним возможна», — считает эксперт.

Что касается последующих шагов и роли Москвы в целом в этом процессе, конечно, она имеет исключительное влияние на ситуацию в нашем регионе, хотя бы потому что российские миротворцы охраняют остатки сепаратистского режима и, к сожалению, в Карабахе еще действуют незаконные вооруженные группировки, а также части Вооруженных сил Армении, говорит Велизаде.

«Я думаю, на ближайшее время ставится задача полной демилитаризации, полного разоружения этих бандформирований, вывода армянских частей с этой территории, создания временных институтов власти, которые будут тесно взаимодействовать с определенными инстанциями в Азербайджане. Этот процесс уже начался. В частности, относительно недавнее посещение Сарсангского водохранилища азербайджанскими специалистами осуществлялось при участии местных специалистов-армян, живущих в зоне временного контроля РМК. И такое взаимодействие наверняка будет продолжено не только по линии водного хозяйства, но и различных инфраструктурных и коммунальных служб, которые отвечают за жизнеобеспечение мирного населения», — говорит наш собеседник.

Так что, сейчас большая нагрузка должна ложиться не на военные какие-то органы, а на гражданские структуры, и здесь Азербайджан готов к взаимодействию. Но конечно с условием, что это взаимодействие будет преследовать одну единственную цель – интеграцию этой части Карабахского экономического региона в остальной Азербайджан.

«Будет этим заниматься Варданян, или не будет – это десятое дело. Мы ставим вопрос таким образом. Если кто-то в России посчитал, что на эту роль больше подходит Варданян, то мы посмотрим, будет ли он вести себя соответствующим образом. Поживем – увидим», — заключил Велизаде.

Самир Ибрагимов