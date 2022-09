Сомнительный приход к власти в США ставленников так называемого американского «глубинного государства» во главе с Джорджем Соросом снова поставил мир на грань ядерной катастрофы. Кстати, предыдущий ядерный кризис тоже происходил во времена другого представителя демократической партии Джона Кеннеди на фоне событий в Берлине. Словом, если у власти в США демократы, жди беды. Вопрос, почему это происходит — тема для отдельной статьи. А пока сосредоточимся на текущей ситуации. Итак, Сорос пытается достичь своих целей — создать мировой хаос и «наловить больше рыбы в мутной воде». Но в этот раз против него играет профессионал, русский «Джеймс Бонд», советский разведчик с непоколебимыми принципами.

Разделяй и властвуй

Именно этот основополагающий древнеримский постулат имперской политики давно взяли на вооружение США, суть которого заключается в сталкивании народов, а затем в управлении ими. Этот подход более эффективен с малыми государствами и поэтому подразумевает необходимость развала больших и сильных государств на более зависимые малые. Исходя из этого принципа, основными целями «коллективного запада» на современном этапе является развал России и Китая. Но Запад снова решил начать с России. Видимо Запад знает, что основным противовесом «извращенного либерализма» является консервативная Россия.

Политическое Айкидо

Конечно же, Владимир Путин не является профессионалом в айкидо — он неплохой дзюдоист. Зато у него есть друг в айкидо — Стивен Сигал. Видимо общение с ним помогло Путину освоить тактику политического айкидо, которая подразумевает выгодное использование направленного против тебя действия врага. Путин уже так поступал и ранее. Например, в 2008 в Грузии, в 2014 в Крыму. И вот опять, когда Запад попытался надавить на Россию с возвратом Крыма, Путин аннексирует четыре новых региона. В этой войне теряют все, кроме США, — Россия, Украина, Европа. Очевидно, что присоединение произойдет. Ясно, что Россия попытается выбить Украину с остальной части территорий этих четырех регионов. А что потом? Бесконечная череда санкций, которая будет выгодна только США. А если будет новая попытка надавить на Россию, то она попытается захватить Харьков и Одессу.

«Извращенный либерализм» — вирус, порождающий бесчестие

Видимо, Запад не ожидал такого развития событий. Все последующие годы после развала СССР США вливали бешенные деньги через свои псевдо-гуманитарные, а в действительности разведывательно-диверсионные организации типа USAID на создание сети агентов. Именно поэтому Путин в сентябре 2012 года выгнал USAID из России, и с тех пор там прекратились всякого рода либералистические «выступления». США были уверены, что их «сеть» все еще сильна и поможет свергнуть Путина. Но ошиблись. Путин успел подготовить систему к такого рода «побочным эффектам», которые немедленно пресекаются. А все спящие агенты США при первой же возможности бежали из страны. Был ли у них выбор? Конечно был. Они могли как минимум провести акции неповиновения. Если представить, что 300 тысяч бежавших из России здоровых мужчин объединились бы против власти, то они реально могли бы чего-то добиться. Но получив долю «извращенного западного либерализма», они предпочли бежать из страны.

Кстати USAID был как раз создан после встречи в 1961 году Никиты Хрущева с Джоном Кеннеди в Вене, когда первый заявил, что Берлин может стать самым опасным местом в мире (он имел в виду, что там скорее, чем где-либо может вспыхнуть ядерная война).

«…Не готов, так и не надо…»

Вернемся к боевым действиям в Украине. Можно ли рассматривать успех ВСУ в Изюме как победу? Судя по тому, что произошло после, это была заведомо подготовленная политическая ловушка. Причем еще надо разобраться, в чью ловушку попал Зеленский. Дело в том, что сразу после этого краткосрочного успеха Зеленский заявил, что больше не будет вести никаких переговоров с Россией, поскольку он решил, что победа над Россией не за горами. Ответ Путина не замедлил себя ждать. 16 сентября в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил буквально следующее: «Зеленский же публично объявил, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов, так и не надо».

Тогда многие задумались о том, что это могло бы значить. Думать пришлось недолго, Путин объявил частичную мобилизацию, и теперь перебросит на украинский фронт до миллиона бойцов. О результатах «военной спецоперации» эксперты уже догадываются. Кроме того, очевидно, что после аннексии новых регионов в состав России Путин объявит военное положение, и наступит начало конца нынешнего этапа украинской трагедии, спровоцированной США.

Мавра «уйдут»

Но на этом процесс на закончится. Российские власти не скрывают, что основной целью является смена власти в Украине. Не зря Путин обменял Медведчука. И чем скорее эта смена власти произойдет, тем лучше для всех, в первую очередь, для Украины. Но Зеленский, который поставил на кон все, уходить не хочет. Из-за раскрученной рекламной кампании на Западе он почувствовал себя спасителем мира, и эта самоуверенность может обернуться потерей Харьковской и Одесской областей.

Такое развитие событий не устраивает Запад, который очень хотел поближе подойти к границам России. Ну как заявили в Москве, Россия удовлетворит это желание Запада — сама приблизится к нему. С учетом этого уход Зеленского станет жизненно необходимом. Как Запад это осуществит, пока неясно. Если Россия напрямую станет атаковать центры принятия решений в Киеве, то, возможно, Запад использует эту ситуацию, чтобы принести Зеленского в жертву на алтарь «демократии».

Многоликий Блинкен и статус-кво

Когда слушаешь выступления американцев, невольно вспоминаешь известную фразу Андрея Мягкова из фильма «Гараж», брошенную в адрес Валентина Гафта: «…многоликий вы наш.» На недавнем заседании Совета Безопасности ООН на уровне министров протеже Джорджа Сороса Энтони Блинкен заявил буквально следующее: «Защита суверенитета и территориальной целостности Украины – это нечто гораздо большее, чем отстаивание права одной страны выбирать свой собственный путь, каким бы фундаментальным это право ни было. Речь также идет о защите международного порядка, при котором ни одна страна не может силой перекроить границы другой».

А как насчет суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, который нарушался 30 лет? Чем мы хуже Украины? Почему Армения могла перекраивать наши границы, а США ее поддерживали и продолжают поддерживать? Почему США все еще поддерживают так называемый «НКР»? Почему США назначают очередного сопредседателя в «мертворожденную» минскую группу? Причем недоумка Филипа Рикера, любителя развлечений, лжесвидетельствовавшего на слушаниях по коррупционному скандалу вокруг связей сына Байдена — Хантера в украинской компании «Буризма». Человека, которого за неадекватное поведение на Балканах назвали придурком и фашистом. Вот, например статья одной из балканских сайтов про неадекватное поведение Рикера. Кстати, внизу по этой же ссылке можно познакомиться c методами, которые использует USAID для политической дестабилизации в странах, откуда их еще не прогнали. А вот вырезка еще из одной публикации, которая открыто называет Рикера фашистом.

Так, все-таки почему территориальная целостность Украины важнее, чем территориальная целостность Азербайджана или, например, Сербии, у которой отобрали Косово? Почему-то все годы оккупации США принуждали нас принять статус-кво. Так, почему Украине не рекомендуют принять статус-кво с потерей территорий? Почему помогают ей оружием и войсками, а в нашей ситуации помогали Армении, то есть оккупанту? А ответ прост — интересы США. США всегда трактуют международное право согласно своим интересам.

«Нажми на кнопку, получишь результат»

Это был припев популярной в 90-е годы песни группы «Технология». И вот Запад постоянно как бы подначивает Путина «нажать на кнопку». Действительно странно. Вся западная риторика заключается в заявлениях, которые звучали буквально так: если используешь ядерную бомбу, то получишь ответ. Как будто все одновременно выжили с ума. Никто не говорит, что этого нельзя допускать, этого надо избежать. Буквально подстрекают Путина к использованию последней возможности. А реально на повестке для стоит воистину гамлетовский вопрос- быть или не быть человечеству.

Вряд ли Путин играет в русскую рулетку. Скорее всего, у него «барабан» полный и заряжен. А осечка может произойти в любой момент. А куда может ударить Путин? Вот это уже вопрос. Применит ядерное оружие в Украине? Он уверен, что украинский народ одурманен западной антирусской пропагандой, и как только он освободит украинцев, те вернутся в «славянскую семью».

В то же время Путин должен показать, что от не блефует. Итак, какие у него варианты? Первый, самый простой — это показательное проведение испытания ядерного оружия на одном из своих полигонов, как предупредительная мера. Скорее всего, это испытание будет проведено на «Новой Земле», которая находится в относительной близости к скандинавским странам, проявляющим особую оголтелость в отношениях с Россией. После этого взрыва все будет зависеть от ответных шагов Запада. Но уже очевидно, что Путина ничто не остановит, кроме смены Зеленского.

А должен ли Азербайджан остерегаться наихудшего развития событий?

Мало кто знает, но американцы уже планировали бомбить Баку 1 января 1957 года. Информация об этом находится в открытом доступе в интернете. Согласно плану тотальной ядерной войны «Тоталити», разработанному США еще в далеком августе 1945 года, предусматривались ядерные бомбардировки 20 городов, включая город Баку.

Можно предположить, что Баку все еще находится среди ядерных целей США в регионе, и мы должны принимать это во внимание. Вместе с тем, можно предположить, что ядерную безопасность стран на постсоветском пространстве все еще обеспечивает Россия. То есть, мы в данным момент находимся под ядерной защитой РФ. В Азербайджане понимают, что должны строить свои отношения с США и Россией исходя из этих реалий.

Интересно, куда нацелены американские бомбы, расположенные на Американской военной базе Инжирлик в Турции? Американские власти прекрасно понимают, что Турция защитит Азербайджан, даже несмотря на то, что она — член НАТО. Видимо поэтому, начиная с начала 2000-х, американцы пытались вывести 50 ядерных зарядов, размещенных на территории Турции во времена Карибского кризиса, в восточно-европейские страны. Именно противодействие этому решению со стороны Турции было одной из причин попытки госпереворота в Анкаре в 2016 году, к подготовке которого, кстати, причастен и Блинкен. Можно ожидать, что США попытаются вмешаться в следующие президентские выборы в Турции, запланированные на 2023 год, чтобы заменить нынешнюю самостоятельную власть в Турции на марионеточную.

Как тетя Пелоси ездила к «бородатому дяде» или стоит ли продолжать заигрывать с США

Азербайджанцы — действительно толерантный народ, мы стараемся относиться ко всем одинаково. Но некоторые страны склонны воспринимать толерантность как слабость, и пытаются демонстрировать неуважение. Американцы постоянно вмешиваются в наши дела. Начнём с того, что первым шагом нынешней соросовской администрации Белого дома было признание так называемого «геноцида армян» и тем самым фактическое обвинение всех тюркских народов. А учитывая, что Турция официально является правопреемницей Османской Империи то очевидно, что с юридической точки зрения она, по логике американцев, должна понести ответственность за то, чего никогда не было.

Потом приехала Ненси Пелоси к Пашиняну и угрожала нам пальчиком. А посол США в Азербайджане демонстративно отказывается ехать в Шушу, дескать «это не ваша земля». А мы пока терпим. Более того, мы все еще не выгнали USAID, которая официально является гражданским подразделением ЦРУ и сотрудники которого — все кадровые офицеры.

Посол США на улице Шуши

Мы, наверное, тоже уже должны начинать показывать зубы американцам. Можно, например, начать с переименования улицы, на которой расположено Посольство США, на Şuşa prospekti. Пусть переписка и почта американцев поступает на этот адрес и тем самым постоянно напоминает им, что это наш город — был, есть, и будет. Также очевидно уже настало время прекратить деятельность в Азербайджане американских диверсионных организаций во главе с USAID. Для такого решения достаточно даже того, что эту организацию возглавляет ни кто иной, как Саманта Пауэр.

Это мадам лично принимала участие в съемках фильма про так называемый «геноцид армян», снятый в 2006 году в США, и открытым текстом назвала турок фашистами. А во время освободительной войны Азербайджана называла нас варварами. Вот по этой ссылке можно познакомиться с ее оскорбительными заявлениями в адрес Азербайджана.

Spoke today about violence against Armenians in Nagorno-Karabakh, including Azeri attacks on civilian areas. Lives have been lost, and even worse devastation is possible. The absence of high-level US diplomacy to help deescalate is inexplicable. Time is of the essence. pic.twitter.com/T2EAfqb21V

— Samantha Power (@SamanthaJPower) October 7, 2020