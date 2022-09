В Министерстве иностранных дел Франции выражают сожаление в связи с нападением радикальных представителей армянской общины на посольство Азербайджана.

Об этом написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в Twitter.

«В МИД Франции заявили, что сожалеют о неприемлемых инцидентах, направленных против посольства Азербайджана в Париже. Французские власти приняли все меры для восстановления безопасности посольства и обеспечения его нормального функционирования. Они сохраняют бдительность, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», — написал посол.

French MFA :

«We deplore the unacceptable incidents that targeted the Embassy of 🇦🇿 in Paris. The 🇨🇵 authorities have taken all measures to re-establish the security of the Embassy and enable it to function normally. They remain vigilant so that such incidents do not occur again»

— Zacharie Gross (@GrossZacharie) September 20, 2022