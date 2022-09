Азербайджанским и армянским дипломатам пора вернуться за стол переговоров.

Об этом написал в социальной сети Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен после трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Нью-Йорке.

«Сегодня у меня состоялись прямые переговоры с министрами иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как я сообщил во время встречи, войскам пора разойтись, а дипломатам вернуться за стол переговоров», — отметил Блинкен.

Today I hosted direct talks between Armenian Foreign Minister @AraratMirzoyan and Azerbaijani Foreign Minister @bayramov_jeyhun. As I conveyed during the meeting, it is time for troops to disengage and diplomats to return to the table. pic.twitter.com/Z6zCGjRm2u

