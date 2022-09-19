Визит в Армению спикера палаты представителей конгресса США рискует побить рекорд по количеству протокольных «ляпов». СМИ, отслеживавшие визит, не без язвительной иронии замечают, что «пресс-конференция была организована из рук вон плохо.

Не работала никакая аппаратура, необходимая для общения англоговорящих спикеров с армяноговорящими журналистами. У Пелоси не было наушников, чтобы слушать синхронный перевод вопросов армянских СМИ, и переводчице приходилось в общем шуме говорить ей, что у нее спрашивают, буквально на ухо. А когда спикер Палаты представителей отвечала, переводчица через каждую фразу буквально отодвигала ее от микрофона, чтобы сообщить репортерам, что сказала американская гостья – даже второго микрофона у организаторов не нашлось». Добавим от себя: переводчица у микрофона мычала, «экала» и «бэкала» не меньше, чем Пашинян во время дебатов в Мюнхене. Мало того, так еще и армянские чиновники бесцеремонно проталкивались на первый план, «затирая» посла США в Армении Линн Трейси…

Можно, конечно, снисходительно заметить, что ляпы случаются у всех. Вынести за скобки, что в те же дни и часы уже британская пресса сообщила, что президент Армении Ваагн Хачатурян в нарушение протокола сфотографировался у гроба королевы Елизаветы II, да еще и перебрасывался шуточками со своими помощниками.

Не отпускать язвительных шпилек, что десятки лет нас убеждали, будто бы именно Армения за счёт дружбы с диаспорой — самая «продвинутая» страна Южного Кавказа, а уж по сравнению с «этими мусульманами-кочевниками» — тем более, но тут визит спикера палаты представителей конгресса США проходит на таком уровне, что его даже «колхозным» назвать было бы крайне несправедливо по отношению к колхозам. Можно, наконец, не придираться к дизайну того «веника», ой, пардон, букета, который преподнёс госпоже Пелоси Никол Пашинян. Все же о вкусах не спорят, и возможно, это новое слово во флористическом дизайне. Но было во время визита и кое-что посерьёзнее. Один из них случился как раз во время «культурной программы» — посещения Центра Гафесчян. Трибуну госпоже Пелоси поставили как раз на фоне картины Григора Ханджяна «Вардананц». И госпожа Пелоси тут же заметила, что «на этой картине показан эпизод борьбы армян-христиан против персов».

Первыми опомнились ереванские же эксперты. Иранист Вардан Восканян возмущается: «Нет, но все же, кому в этот судьбоносный момент пришло в голову решение поставить трибуну для выступления Нэнси Пелоси и позволить ей выступить перед картиной «Вардананк», чтобы она сначала выступления заявила, что на этой картине «эпизод борьбы христиан Армении с персами». А может быть, вообще объявите войну Ирану, который на данный момент обеспечивает один из важнейших компонентов безопасности Армении и сдерживает бакинский режим». И если он и сгущает краски, то ненамного.

Вышеуказанные «персидские мотивы» госпожи Пелоси вряд ли останутся без внимания со стороны Ирана. Того самого Ирана, который с момента начала боев на границе в Кельбаджарском районе выстреливает заявления в стиле «Иран выступает против нарушения территориальной целостности и границ соседних стран и окажет особое сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ, которая является историческим маршрутом, соединяющим две соседние страны», а сегодня собирается обсуждать бои на границе в своём парламенте. Оставим в стороне, стоило ли уточнить у уважаемых иранских дипломатов, каким образом этот маршрут стал «историческим», если переселение армян на Южный Кавказ начинается после Туркманчайского договора, Зангезур Армении передаётся в двадцатые годы ХХ века, а государственная граница Ирана и Армении возникает только после распада СССР.

Просто, как бы сказать повежливее, это плакат «Карабах — это Армения, и точка!», который появился на встрече Никола Пашиняна с армянской диаспорой Ирана во время его визита в Тегеран иранские дипломаты «переводили» несколько дней. А выпад госпожи Пелоси переведут сразу. Со всеми прогнозируемыми последствиями уже для Еревана. Где всеми силами стелились и заискивали перед американской гостьей и всячески намекали на грядущую переориентацию политики Армении на США. Насколько эта переориентация возможна при нынешнем уровне зависимости Еревана от Москвы — вопрос, конечно, интересный, как говорили в известной сценической миниатюре. Но никуда не исчезла старая истина: любой союзник приходит вместе со своими друзьями и со своими врагами. И если Армения решила переориентироваться на США, то ей придётся «рихтовать» под американский стандарт свои отношения и с Москвой, и с Тегераном. Со всеми вытекающими. Где уже и снятый баннер с Путиным, и картина, на фоне которой поставили трибуну для госпожи Пелоси — уже не протокольные «ляпы», а политические месседжи. У которых цена куда более высокая.

Нурани, обозреватель