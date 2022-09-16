«И дал им Господь Совет безопасности ООН, чтобы дурь каждого была видна» — наверное, это известное и слегка перефразированное выражение лучше всего описывает итоги двухдневных дискуссий в СБ ООН.

Казалось бы, ситуация более чем понятная. Армения, которую «приперли к стенке» на переговорах и которой ну совсем не хочется выполнять условия своей капитуляции, решила по старой памяти «перевернуть доску» и устроить военную провокацию. Но затея провалилась. Ереван понёс большие потери, разрушена военная инфраструктура, уничтожена дорогая военная техника.

И что же мировая дипломатия?

Не будем давать оценки всем. И даже не станем пристально разбираться, насколько уместны в такой ситуации усреднённые призывы к миру и переговорам.

Так, «индийское кино в дипломатических декорациях» решила устроить представитель Индии Ручира Камбодж. Сия мадам глубокомысленно изрекла: оказывается, у нее вызывают обеспокоенность удары по гражданскому населению и инфраструктурам. А затем заявила: «Призываем сторону агрессора незамедлительно прекратить боестолкновения и проявлять сдержанность. Эти действия представляют серьезную угрозу миру и стабильности в регионе. Совет безопасности ООН не может позволить себе хранить молчание и допустить, чтобы ситуация ухудшилась».

Оставим в стороне вопросы, как этот самый Совет Безопасности три десятка лет не видел в упор невыполнения четырёх собственных резолюций по Карабаху. Просто… в Индии свои понятия о международном праве? То есть отказывается признавать границы Азербайджана Армения. Стягивает войска и наступательное оружие к границам Азербайджана Армения. Устраивает военные провокации Армения. А агрессор при этом Азербайджан? И на основании каких критериев в индийской дипломатии пришли к такому выводу? Там какое-то свое понимание международного права? Или госпожа Камбодж решила, что Карабах — это лучшее «поле», где нужно пустить шпильку Пакистану? Но если так, то… это уже не дипломатия, а мелкие дворовые обиды. С тем же эффектом и тем же уровнем. И с середины ХХ века можно было бы научиться вести ответственную политику.

Но настоящий дипломатический антирекорд поставила Франция. Ее постпред Николя де Ривьер заявил: Франция призывает Азербайджан вывести войска с территории Армении и уважать ее территориальную целостность. «Париж обеспокоен событиями на армяно-азербайджанской границе, в ходе которых ряд территорий Армении, включая гражданскую инфраструктуру, подвергся массовым обстрелам, — цитируют его армянские СМИ. — Франция призывает Азербайджан вывести войска на исходные позиции, так как они нарушили границу и перешли на территорию Армении. Территориальная целостность этой республики должна соблюдаться. Наконец, стороны должны возобновить и активизировать дипломатический диалог, в том числе по демаркации и делимитации границы, а также предупредить возможные инциденты, отведя Вооруженные силы с границы (оставив там только погранвойска — ред.)», — заявил де Ривьер.

А теперь внимательно. Прежде всего, где господину де Ривьеру привиделись «массовые обстрелы гражданской инфраструктуры»? Еще раз: Азербайджан использовал и использует высокоточное оружие и удары наносит исключительно по армянским военным целям. Иначе армянская диаспора в той же Канаде, фабрикуя слезливые фейки об «ударах по гражданской инфраструктуре», не использовала бы в своих постерах фотографии последствий армянских ракетных ударов по Барде и Гяндже. Причем на этих фотографиях можно усмотреть даже автомобиль с азербайджанскими номерами.

Далее, если граница не делимитирована и не демаркирована, то откуда господин де Ривьере знает, где закончилась территория Азербайджана и началась территория Армении? Более того, Армения до сих пор отказывается признавать территориальную целостность Азербайджана. Откуда же в таком случае от Азербайджана требуют «вывести войска»? По принципу «Армения рисует границу как хочет»? Понятно, что во Франции полумиллионная армянская община, но Совбез ООН — это все же не посиделки в армянском ресторане Парижа. Здесь надо хоть иногда проверять соединение, пардон, языка с мозгом. И не нести с трибуны откровенную ахинею — такое позволено Грете Тунберг, но никак не постпреду Франции.

И тем более вызывает вопросы фраза насчет «отвести войска и оставить на границе только пограничников».

Для начала, Азербайджан ни у кого не будет спрашивать разрешения, где и какие части ему размещать. Особенно если перед этим Армения в течение месяца регулярно нарушает режим прекращения огня и обстреливает территорию Азербайджана. Другое дело, что мсье де Ривьер, судя по всему, пытается реанимировать принципы почившей в бозе Минской группы ОБСЕ. Согласно им, после вывода армянских войск из окружающих бывшую НКАО районов там действительно размещались пограничники и полиция, но не армия. Однако, смеем напомнить официальному Парижу, после 44-дневной войны все эти предложения и ограничения вместе с самой Минской группой полетели в мусорную корзину. И если теперь господин де Ривьер пытается их оттуда извлечь и снова водрузить на стол… пусть не обижается на реакцию. И это не вопрос выбора стороны. Это вопрос профессионализма.

И если начистоту, то нынешние двухдневные дискуссии в СБ ООН не только напомнили о необходимости реформы и этой структуры, и всей системы международной безопасности. Они ещё и показали, чего в реальности стоит дипломатия многих стран, искренне считающих себя «вершителями судеб мира».

Нурани