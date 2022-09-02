Один из главарей ханкендинских сепаратистов, Давид Бабаян, отправляется с визитом в США. Как бодро заявил исполнительный директор Армянского Национального комитета Америки — ANCA — Арам Амбарян, Бабаян 19 сентября проведет политические консультации в Вашингтоне с американскими политиками и внешнеполитическими заинтересованными сторонами, выступит на Капитолийском холме. Затем отправится в Калифорнию для участия в ряде мероприятий и встреч с лидерами армянской общины США и выборными должностными лицами. Как уверен Амбарян, «это значимый вклад в конструктивное взаимодействие США по статусу и безопасности «Республики Арцах» (кавычки наши — Minval)».

Судя по обтекаемым формулировкам, у Давида Бабаяна встреч с представителями исполнительной вертикали не планируется. Ему предстоит «окучивать» армянскую диаспору и армянских лоббистов.

Но вот означает ли это, что сам по себе визит Бабаяна в США не несет в себе ничего предосудительного?

Обратим внимание: визит Бабаяна в США анонсирован на фоне действий американской дипломатии, которые вызвали по крайней мере недоумение в Азербайджане.

Напомним: неделю назад госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Филипа Рикера на пост старшего советника Госдепартамента по переговорам на Кавказе и…сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США. В Азербайджане тут же напомнили, что считают историю Минской группы ОБСЕ и ее посредничества законченной. Азербайджан, как сторона конфликта, имеет право поставить точку в истории посредничества МГ ОБСЕ.

Тем более что, во-первых, после 44-дневной войны конфликт уже закончен, а во-вторых, в регионе уже действуют другие, куда более эффективные переговорные форматы. Так почему же Вашингтон держится за Минскую группу, существовавшую в регионе до Отечественной войны? Если даже с ее помощью США рассчитывают вернуться в процесс урегулирования, то уже давно можно было понять, что, пардон, «на дохлой лошади далеко не уедешь». Болеет того, в статусе старшего советника Госдепартамента по переговорам на Кавказе Рикер вполне может совершать челночные визиты в регион, предлагать инициативы… Старый «чемодан без ручки» в лице Минской группы для этого совершенно не нужен.

Затем последовали новые «странности». В посольстве США в Азербайджане проигнорировали приглашение на дипломатический форум в Шушу. Что в Баку расценили как неуважение. В американском посольстве сначала решили «играть в молчанку», потом в СМИ появилось заявление, где дипмиссия заверяла, что ее сотрудники были в Агдаме, что они посещают разные регионы Азербайджана, и вообще нет более убежденного сторонника независимости и суверенитета Азербайджана, чем США. По идее, это должно было означать, что никакого «месседжа» в отказе от поездки в Шушу не было, просто так сошлись звёзды, рабочий график и т.д. Но в те же дни уже с армянской стороны начался всплеск бурной радости с заявлениями в стиле «США не признают принадлежность «Шуши» Азербайджану!», и американская дипмиссия не сочла нужным ответить на эти спекуляции Еревана и протесты Баку самым простым и четким способом —поездкой своих дипломатов в Шушу.

Есть еще одна версия. Нынешние процессы постконфликтного урегулирования не нравятся США еще и потому, что в Вашингтоне многим не нравится перспектива открытия Зангезурского коридора. Этот проект считается очень выгодным для Москвы, и этого хватило, чтобы определенные круги в «Туманном болоте», как называют в Вашингтоне тот квартал, где расположен офис Госдепартамента, начали вести какую-то непонятную игру в регионе.

Но, как бы это помягче выразиться, для этого нужно вообще подрывать свои позиции в Азербайджане? И подыгрывать любимому форпосту России — Армении?

И еще один вопрос. Трудно представить себе, что для кого-то это новость, но для въезда в США, неважно, идёт ли речь о частном приглашении, туристической поездке, бизнесе или еще о чем-нибудь, требуется американская виза, которая ставится, как говорят дипломаты, в валидный, то есть имеющий юридическую силу, документ. Чаще всего это общегражданский или дипломатический паспорт.

И вот интересно: в паспорт какой страны поставили Бабаяну визу? Посольство США в какой стране это сделало? И, как бы это помягче выразиться, там знали, кто именно собрался в Вашингтон, а затем в Калифорнию? И если уж начистоту, то надо ли полагать, что с такой же легкостью американскую визу получат «президенты» или чиновники сепаратистских и оккупационных режимов, созданных в Цхинвали, Сухуми, Тирасполе, Донецке, Луганске? Ждут ли в Вашингтоне, а в особенности на Капитолийском холме, со столь же распростертыми объятиями руководителей «военно-гражданских администраций», которые Россия создаёт в Херсоне, Запорожье, Мариуполе?

И последнее. Понимают ли в Вашингтоне, насколько сильно ответы на эти вопросы влияют на двусторонние отношения?

P.S.: «Минвал» отправил запрос в посольство США в Азербайджане.

Отдел политики Minval.az