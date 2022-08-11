Спасибо армянам за «Армянское право» — сегодня это открытие сделало день редакции Minval.az. Хочу поделиться своим настроением с читателем.

Начав в Googlе поиск нужных источников, я случайно наткнулась на «Армянское право» в общедоступной так называемой универсальной интернет-энциклопедии Wikipedia. Понятно, что этот источник переписан вдоль и поперек армянами и сочувствующими им, особенно по части исторических «фактов». Но армяне так заврались, что уже запутались в своей же лжи. Более того, местами армянские источники анекдотичны и противоречат друг другу.

Кстати, все исторические описания существования армян сопровождаются словом «великая» — «Великая Армения», «Великий царь Тигран», «Великие армяне». Да, представьте, такой маленький народ, но с огромной манией величия.

А мания величия, как известно, — это тип поведения или самосознания личности, выражающееся в крайней степени переоценки своей известности, важности, популярности, гениальности, политического влияния, богатства, власти, вплоть до всемогущества.

История умалчивает о том, на какой стадии своего формирования армянская нация заболела шизофренией, и произошел сбой, но комплекс неполноценности и проблемы с самореализацией толкнули ее на ложь – Великую ложь.

Так, если верить «Великой армянской википедии», то «Армянское право» возникло за полторы-два тысячелетия до момента возникновения армянской письменности (V в.), и действовало в «Древней и Средневековой Армении». То есть, «Армянское право» возникло задолго до Римского права (с VIII века до н. э. по IV век н. э.). Тогда как сама юриспруденция как самостоятельная наука возникла именно в Древнем Риме.

Мало того, что право у армян появилось задолго то того, как они научились писать и читать, так оно еще и старше римского. Если следовать логике армян, то с таким же успехом может существовать «Папуасское право». Ну и что, что они не умеют писать, права то у них никто не отменял.

А дальше еще смешнее. «Википедия» пишет, что «Армянское право» применяется в настоящее время в Армении. Вслед за этим тот же источник выдает (!): «История армянского права на сегодняшний день остаётся наиболее слабо изученной областью арменоведения». Но при этом армянам ничего не мешает широко применять малоизученную область в Армении.

Отметим, что главными прин­ци­пами, со­глас­но римскому юри­сту Уль­пиа­ну, яв­ля­ют­ся пред­пи­са­ния «че­ст­но жить, дру­го­му не вре­дить, воз­да­вать ка­ж­до­му своё». Осо­бую роль в раз­ра­бот­ке сис­те­мы Римского права сыг­ра­ли клас­си­че­ские юри­сты 1–3 веков, уче­ние ко­то­рых ста­ло ос­но­вой современного Ев­ро­пей­ско­го пра­ва. Они де­ли­ли всё пра­во на три под­сис­те­мы: ес­те­ст­вен­ное пра­во (ius naturale), пра­во на­ро­дов (ius genti­um) и ци­виль­ное пра­во (ius civile).

Ис­то­рия Рисмкого права свя­за­на с раз­ви­ти­ем его ис­точ­ни­ков. В ар­ха­ический пе­ри­од (сер. 8 в. – 367 до н. э.) гос­под­ство­ва­ло обыч­ное пра­во, кон­тро­ли­руе­мое жре­ца­ми. То­гда же на­чи­на­ет раз­ви­вать­ся ци­виль­ное пра­во, ос­но­ван­ное на пи­са­ном за­коне (lex) как во­ле на­ро­да.

Вер­ши­ной за­ко­но­твор­че­ст­ва яви­лись Двенадцати таблиц законы. В пред­клас­си­че­ский пе­ри­од (367–27 до н. э.) раз­ви­ва­ет­ся преторское право, ос­но­ван­ное на по­сто­янном пре­тор­ском эдик­те – про­грам­ме су­до­про­из­вод­ст­ва, ко­то­рую ка­ж­дый год го­то­вил из­би­рае­мый на­ро­дом пре­тор. Окон­ча­тель­но пре­тор­ский эдикт был ко­ди­фи­ци­ро­ван юри­стом Саль­ви­ем Юли­а­ном при императоре Адриане, ме­ж­ду 125 и 128 н. э. То­гда же на­чи­на­ет раз­ви­вать­ся римская юрис­пру­ден­ция, пер­во­на­чаль­но на­хо­див­шая­ся в ру­ках римских жре­цов – пон­ти­фи­ков, авгуров и фециалов, но во 2–1 вв. до н. э. при­об­рет­шая пре­имущественно свет­ский ха­рак­тер.

Римское право действовало на всей территории Древнего Рима и Византийской империи, а значит априори никакого «Армянского права» не существовало ни на тот момент, ни до того периода. Вероятно, армяне называют его «армянским», потому что применяли нормы Римского права в армянском сообществе.

Надо же, какое упущение. В мою студенческую бытность мы проходили Римское право, Европейское право, а «Армянское право» не проходили.

Но это еще не все. Далее армяне в «википедии» пишут: «Римская Армения — провинция Римской Империи, расположенная на территории Малой Азии, по большей части в современной Турции и Армении, но также и в Ираке, Иране, Грузии и Азербайджане». То есть, «Великая Армения», как они считают, находилась на территории Турции, Ирана, Ирака, Армении, Грузии и Азербайджана.

Согласно тому же источнику, первые части земель, вошедшие впоследствии в состав провинции, отошли к Риму в результате поражения понтийского царя Митридата Евпатора от сил римского полководца Помпея (66 год до н. э.). Не сумев продолжать вести войну на два фронта оставшись без союзников, армянский царь Тигран был побеждён римско-парфянским союзом и лишился всех завоеваний, кроме собственной Великой Армении и части земель, захваченных у Парфии».

Это как понять? То есть, Тигран лишился почти всей «Великой Армении», кроме своей собственной – маленькой, но тоже очень «великой» Армении. Причем эта «тиграновская армения» на карте не указана. Я так полагаю, она была ограничена забором его собственного угодья, где он во всей своей полноте беспрепятственно вкушал свое величие.

А если серьезно, то была у них Киликия — это место теперь называется Чукуроба и находится в Турции, на самом ее юге, на берегу Средиземного моря, в городе Адана. Именно оттуда они начали разбредаться в сторону Ирака, Ирана, оттуда – в сторону Азербайджана. И именно таким образом они появились в Ереване.

Более того, неармянские исторические источники пишут о том, что киликийские предводители, в том числе их Тигран, платили дань римским императорам, чтобы те не трогали и без того немногочисленных армян, а совсем не наоборот, как это хотелось бы хаям.

Однако все мифы о «Великой Армении» одним махом разнесла в пух и прах простая статистика.

Согласно армянской «википедии», население «Великой Армении» насчитывало около 3 млн человек – это даже меньше, чем в современной Армении, которая не простирается от моря до моря. Но учитывая страсть армян ко лжи, даже эта заявленная цифра не вызывает доверия.

А население Римской империи, по современным оценкам, достигало 65 миллионов. Но вот, например, английский историк Э.Гиббон определил численность населения Римской империи при Антонинах в 120 миллионов человек: римских граждан 20 миллионов, жителей провинций 40 миллионов, а рабов 60 миллионов.

А теперь вопрос: каким волшебным образом 20 веков назад 3 миллиона армян противостояли 100 миллионам римлян? Правильно, вот поэтому армяне и платили римлянам дань. Вот, за что я люблю математику.

А еще, если верить армянам, эти же три миллиона почти моноэтнически заселяли территории современных Турции, Ирака, Ирана, Грузии, Армении, Азербайджана и еще часть Европы (ведь была же еще «Римская Армения») – такой смешной вывод напрашивается сам собой. А остальные народы, проживавшие там и ничего не подозревавшие о существовании «Великой Армении», с неба упали.

В заключении хочется посоветовать армянам иногда сверять свои великие фальсификации, чтобы не возникало вот таких смешных ситуаций, как с «Армянским правом».

Рамелла Ибрагимхалилова