Пресловутые западные двойные стандарты в отношении Азербайджана не являются «секретом Полишинеля». Проявление их мы наглядно видели и видим в контексте армяно-азербайджанского конфликта в карабахском вопросе.

Особенно в ряду некоторых стран выделялась Франция, которая на протяжении всего периода тлеющего карабахского конфликта, во время 44-дневной войны и поствоенного периода открыто поддерживала преступную агрессию Армении, вопреки международным нормам права. И это при том, что Франция являлась одним из сопредседателей ныне почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, созданной якобы для мирного урегулирования конфликта.

Правда, на словах официальный Париж, как и остальные страны мира, выступал за территориальную целостность Азербайджана, но дела, как мы знаем, расходились со словами. Несправедливая позиция по отношению к Азербайджану отдельных европейцев французского происхождения продолжается и поныне. Имя депутата Европарламента от Франции Натали Луазо, быть может, не так известно азербайджанской аудитории, как сенатора Валери Буайе, но в деле угодничества армянским хозяевам, ничуть не уступает последней.

Любовь к армянам, вернее, к их щедрым подачкам, настолько застлала Натали глаза, что она не способна отличить правду от лжи, зло от добра, агрессора от доброжелателя. Впрочем, ее не особо интересует историческая справедливость: армянское лобби, кинув ей миску похлебки, может крутить-вертеть Натали как угодно, по своему хотению.

Так, Натали Луазо отреагировала в своем микроблоге в Twitter на пост посла Азербайджана во Франции Рахмана Мустафаева по поводу Зангезурской области.

«Помимо того, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован и вспыхивает при каждом удобном случае, Азербайджан видит в нем большие возможности и, похоже, не хочет останавливаться и довольствоваться достигнутым. Кто его остановит и кто защитит Армению? Разве мы не можем следить за несколькими кризисами одновременно?»,- написала депутат Европарламента.

Отметим, что Р.Мустафаев в своем статусе написал, что Зангезур был незаконно присоединен к Армении 2 декабря 1920 года для поддержки армянского коммунистического правительства, пришедшего к власти в Ереване.

Отреагировав подобным образом, армянофилка Натали показала не только свою историческую безграмотность, но и одновременно расшаркалась перед своими хозяевами. Как говорится, заплатили, вот и заказали музыку с армянскими мотивами. Кстати, это не первый выпад Натали Луазо в адрес нашего посла во Франции Рахмана Мустафаева. В январе этого года она также безграмотно и необъективно отреагировала на пост посла.

Отметим, что Мустафаев поделился заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку не позволит МГ ОБСЕ заниматься урегулированием карабахского конфликта.

«Господин посол, дипломатия заключается, прежде всего, в уважении страны, в которой имеют честь служить. Франция – страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, вы же делаете вид, что отрекаетесь от нее. Нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, режим прекращения огня не соблюдается», — написала Луазо.

По меньшей мере, странная запись мадам Луазо. В чем же проявлено неуважение? В том, что Азербайджан решил проблему без всяких посредников, в том числе и Франции? После чего необходимость в «медвежьей услуге» отпала. Поистине, долгое общение с армянами пагубно отразилось на логике евродепутата. Она стала мыслить по-армянски.

А теперь, что касается дипломатии и уважения, к которой апеллирует Луазо. Вопреки всем канонам дипломатии сия дама, проявив неуважение к Азербайджану, после войны в апреле незаконно посетила Карабахский регион, а в апреле этого года дала интервью «арцахскому телевидению».

Она отметила, что во время своего визита в «арцах» после войны лично видела, как много людей вернулись в «республику», и насколько эта земля важна для них.

«Это то, что не должно ставиться под сомнение. Это их земля, это ваша земля. И у вас сильная воля оставаться на своей земле», — сказала евродепутат.

Она отметила, что люди напуганы, потому что Азербайджан пытается их заставить покинуть Карабах, добавив, что это неприемлемо. В таких условиях ЕС должен быть более активен в работе над статусом «Нагорного Карабаха». Депутат выразила поддержку мирному решению конфликта, подчеркнув, что нельзя забывать, что есть один агрессор — это Азербайджан, а «народ Карабаха» подвергся агрессии в 2020 году.

Самое интересное, что Луазо, тем самым, выказала свое неуважение не только к Азербайджану, но и к Франции, которая, как отмечалось выше, выступает за территориальную целостность нашей страны. Но за звонкую армянскую монету Натали может облаять кого-угодно, хоть самого Господа Бога.

В связи со всем сказанным, вспоминается встреча 19 июля президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией во главе с председателем комитета Европарламента по внешним связям Дэвидом Макалистером в Баку. Президент, отметив хорошие отношения с Евросоюзом, в то же время подверг резкой критике Европарламент. Ильхам Алиев сказал, что «Европарламент более агрессивен по отношению к Азербайджану, чем парламент Армении».

«Иногда кажется, что эти резолюции принимаются парламентом Армении или, может быть, некоторые армянские лоббистские группы оказывают определенное влияние. Иначе это очень трудно понять. Когда я сказал, что удивлен, я имел в виду именно это», — отметил глава государства.

Как видим, президент Азербайджана был совершенно прав. И на примере Натали Луазо можно судить об антиазербайджанских настроениях, которые царят в Европарламенте. А Франции, которая имеет в наличии подобных носителей псевдоевропейских ценностей, давно пора заменить девиз Великой французской революции «Свобода, равенство, братство» на другой, соответствующим нынешним французским реалиям: «Деньги, армяне, беспринципность»…

Фарид Теймурханлы