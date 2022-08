Я рад выступить с речью на 13-й конференции послов в Анкаре. Азербайджан и Турция, как союзники, продолжат вносить свой вклад в установление мира, безопасности и процветания на мировой арене в качестве надежных и активных участников.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Delighted to deliver a speech at the 13th Ambassadors Conference in #Ankara #BKONXIII. #Azerbaijan & #Türkiye, as allies, will continue to contribute to the establishment of peace, security, and prosperity in the global arena as reliable and proactive actors 🇦🇿🇹🇷 @MFATurkiye pic.twitter.com/MDeWm2izlz

