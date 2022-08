Азербайджан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

«Азербайджан и Грузия поддерживают стратегическое партнерство, основанное на уважении и соблюдении основополагающих принципов международного права», — говорится в публикации.

#Azerbaijan supports independence, sovereignty and territorial integrity of #Georgia within its internationally recognized borders. 🇦🇿🇬🇪 enjoy strategic partnership based on the respect and adherence to fundamental principles of international law.@MFAgovge

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 8, 2022