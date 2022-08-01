Если апеллировать к догмам мировых религий, где фундаментальной составляющей является противопоставление света тьму, добра злу, Всевышнего сатане, то, пожалуй, наибольшего успеха прародитель зла в деле соблазнения человека мирскими благами достиг благодаря изобретению денег.

Недаром говорят, деньги – зло. И люди поклоняются этому злому золотому тельцу испокон веков. Положа руку на сердце признаем, что деньги любят все. Кроме чудаков не от мира сего. Беззаветная любовь к денежным знакам человека, который стремится за их счет выжать максимум из отведенного ему срока на грешной земле, вполне понятна. Не каждый может устоять перед таким соблазном.

Преуспевающие, мягко говоря, состоятельные люди делятся на две категории. И если в первую группу входят те, кто добился места под солнцем благодаря таланту, уму, труду, то во второй группе, в основном, находятся любители «легких» денег. А самый простой, но в то же время опасный путь к богатству лежит через банальное воровство. И если обычные преступники, будь то «карманники», «домушники» или «медвежатники», рискуя свободой и здоровьем, за счет добычи особо не шикуют, то жулики более тяжелой весовой категории могут сколотить состояние, не покидая уютного кресла. Правда, воровство этих жуликов выделено в отдельную категорию и именуется коррупцией.

Коррупция есть во всех странах мира, даже в самых благополучных. Азербайджан, где чиновничий бюрократизм вкупе с коррупцией перестал уже удивлять, исключением не является. Для простого азербайджанца слова «чиновник» (не имеет значения какого звена) и «взятка, коррупция» давно уже стали синонимами.

Простите за банальность, но коррупция – это гидра, у которой вместо одной отрубленной головы, вырастают две новые. Достаточно вспомнить череду арестов в 2020 году нескольких чиновников исполнительной власти сразу шести районов — Лянкяранского, Евлахского, Саатлинского, Сальянского, Дашкесанского и Гаджикабульского районах.

Самым громким из них был арест главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева, который на днях отправился на заслуженный отдых в местах не столь отдаленных. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 12 годам лишения свободы. Согласно приговору, также будет конфисковано имущество бывшего главы на 5 млн. 344 тыс. манатов, на которое ранее был наложен арест.

В частности, конфискации подлежат частный дом и квартира в Наримановском районе Баку, две квартиры в городе Хырдалан, дачный дом в поселке Нардаран, автомобили марок «BMW X5», «Land Rover», «BMW 740-İ», «Bentley Continental GT» и другие.

А ведь президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз предупреждал чиновников всех звеньев о том, что коррупционеров ждет суровое наказание.

Так, в январе этого года в интервью азербайджанским телеканалам Ильхам Алиев направил более, чем прозрачный месседж чиновникам.

«В 2022 году борьба в этой области (с коррупцией) будет продолжаться. Считаю, что решительность, проявленная нами в последние годы, единство слова и дела должны послужить уроком для каждого. Потому что я неоднократно инструктировал государственных чиновников, как в официальном порядке, так и в ходе встреч, при назначении их на должность, что необходимо вести серьезную борьбу с коррупцией, взяточничеством, и если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким», — сказал Алиев.

По его словам, несколько высокопоставленных чиновников уже понесли заслуженное наказание за коррупцию.

«Еще раз хочу сказать, что никому не удастся избежать этой ответственности, никто не стоит выше закона, перед законом все равны, ничьи прежние заслуги учитываться не будут. В частности, заслуги этих людей, вставших на неверный путь, больше напоминают «медвежью услугу». Поэтому считаю, что каждый уже увидел и узнал это. Так что наши действия будут предельно жесткими, а наказание – очень серьезным», — сказал глава государства.

Несмотря на это, азербайджанские чиновники, словно Васька из басни Крылова, слушают, но продолжают есть, то бишь незаконно пополнять свои карманы за счет взяток. Так, недавно эффект разорвавшейся бомбы произвел арест группы высокопоставленных лиц в Государственном таможенном комитете.

И вновь главе государства пришлось напомнить чиновникам о «мече Немезиды». 25 июля сего года во время приема Араза Ахмедова, Акбера Аббасова и Эльвина Пашаева в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гейгельского районов, президент сказал: «Если в этом случае какой-то государственный чиновник не выполняет с честью своих должностных обязанностей, то, конечно, он будет наказан. Мы не можем позволить, чтобы кто-то бросал тень на наше успешное развитие, чтобы кто-то свил для себя гнездо коррупции и расшатывал основы нашего государства».

Однако коррупция сродни таким болезням, как наркомания или алкоголизм. Затянет, не каждый сможет выбраться из этого болота. Даже после многократных предупреждений Ильхама Алиева не смог (или не захотел) выбраться из трясины очередной крыловский «Васька» из Сумгайыта.

Так, председатель муниципалитета поселка Сарай Махир Гасанов задержан правоохранительными органами.

М.Гасанов был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Как видим, силы зла, которые курируют незаконные денежные потоки, сильнее страха чиновников перед заслуженным наказанием в виде лишения свободы. Коррупционеры забывают всякий страх, когда слышат хруст новеньких купюр, а тем более при виде их.

Есть такой поучительный советский мультфильм «Золотая антилопа», где простым и доступном языком говорится о радже, жадным до денег, и его печальном конце. Что-то вроде «Сказки о золотой рыбке» Пушкина в восточной интерпретации.

Было бы неплохо перед назначением на тот или иной пост какого-либо чиновника сделать обязательным просмотр этого мультфильма. Не уверен, что эффект будет, ведь «Васька» сильнее здравого рассудка, но попробовать можно…

Фарид Теймурханлы