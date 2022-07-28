«Вор должен сидеть в тюрьме». Эта знаменитая фраза Глеба Жеглова из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» знакома многим, если не каждому. И с этим утверждением героя картины трудно не согласиться. Однако оно верно применительно к отдельно взятому индивиду, а в более глобальном плане дает сбой.

К примеру, если вором является не отдельный человек или даже группа людей, а целая нация, как в таком случае поступить? Многомиллионный народ же за решетку не упрячешь. Кто-то может возразить, мол, не может целый народ поголовно подвизаться на воровском поприще, и ошибется. К сожалению, может, если речь идет об армянах.

Мы никоим образом не хотим оскорбить «многострадальный» народ (сильнее, чем они сами себя, оскорбить невозможно), но факты – вещь упрямая.

Любое упоминание об армянах непременно сопряжено с такими понятиями, как плагиат и воровство. При этом, они мыслят масштабно, и «не тырят мелочь по карманам», как обыкновенные жулики.

Хаи любят прихватизировать чужую культуру, искусство, музыку, кухню и др. Особенно ярко их клептомания планетарного масштаба проявляется тогда, когда речь заходит о землях. Будучи пришлым народом на Кавказе, армяне на протяжении всей своей истории испытывали острое чувство комплекса неполноценности. Лишь благодаря большевистской России в 1920 году хаи обзавелись «родиной», искусственно созданной для них на азербайджанских землях.

Казалось бы, многовековая мечта армян сбылась, и желать больше нечего, но не тут то было. Как говорится, аппетит приходит во время еды. От природы наделенные бурной фантазией «древнейшие» выдумали на радость себе и на беду соседям миф о «великой Армении от моря до моря».

Начались территориальные претензии к соседям: Турции, Азербайджану, Грузии. Даже в сторону России нет-нет, да поглядывают.

Им даже удалось на время оккупировать 20 процентов Азербайджана, объявив эти территории «частью родины». Чем все это закончилось известно всем. Как писал известный армянский поэт Егише Чаренц: «В нас лицемерие проявляется еще в утробе матери».

Помимо всего прочего, армяне, дабы «доказать свою древность», присваивают исторических личностей и знаменитостей. К примеру, они считают, что египетская царица Нефертити на самом деле была армянкой, а некий армянский царь Абгар написал письмо Иисусу Христу. Мало того, Христос, забросив все свои дела, отправил ответное письмо. Таких примеров немало, но «сенсация», озвученная армянским «лингвистом» Арменом Давтяном, непременно войдет в первую тройку величайших мистификаций человечества.

Как пишут армянские СМИ, Армен Давтян сделал сенсационное заявление, которое еще не нашло широкого резонанса в мировой научной среде. В своей книге «Шумерский земледельческий путеводитель на армянском», опубликованной в 2022 году, Давтян проводит сравнительный анализ шумерского текста из 111 строк о правилах земледелия, датируемого 2-м тысячелетием д.н.э., с армянским языком и приходит к удивительному заключению — 94 % слов — 240 — клинописи имеются в армянском языке, и лишь 15 из них Давтяну были не известны.

В интервью армянскому культурному центру «HAYASA» Давтян подробно рассказал, как пришел к этому выводу и приводит множество примеров шумерских слов, которые используются сегодня в армянском языке. Лингвист приходит к выводу, что не может целый народ заимствовать у другого практически весь словарный запас, следовательно, это — один и тот же язык.

Возмутительный факт! Давтян раскрыл одну из величайших тайн мироздания, а мировое историко-научное сообщество ни слухом, ни духом. Неслыханное равнодушие, а может и зависть со стороны ученых мужей. Столько лет, да что там лет — веков, ученые планеты ломали голову над происхождением шумеров и шумерского языка, а «гениальный» Давтян в два счета решил эту головоломку.

То есть, поскольку шумерское государство было первым на земле, то армяне решили, пусть оно будет армянским. К Давтяну мы еще вернемся, а пока дадим небольшую справку о древних шумерах.

Согласно Википедии, шумеры (самоназвание: шум. sag-gig-ga — «черноголовые») — древнее население Южной Месопотамии (современный Ирак), говорившее на шумерском языке. С ними традиционно связывается возникновение цивилизации, появление письменности, первых городов и государств Древней Месопотамии. Происхождение шумеров и родственные связи их языка не установлены.

В начале XX века высказывалось предположение об особом облике шумеров; в частности, выделить такие черты пытался Г.Франкофорт, опираясь на изображения раннединастического периода. Однако специфика эстетических и культовых представлений того времени (большие глаза и уши как знак мудрости и т. д.) лишали эти предположения надёжных оснований. В середине XX века были опубликованы результаты антропологических исследований костных останков из захоронений города Ура, начиная с убейдского времени и до 3-го тысячелетия включительно.

Руководивший этими работами А.Кит сделал вывод о постоянстве физического облика местных жителей и отнесении его к средиземноморскому типу европеоидной расы, типичному для современных арабов тех областей. «Если бы эти люди жили в наше время, — резюмировал А. Кит, — мы бы называли их арабами».

Заметьте, что шумеров относят к средиземноморскому типу европеоидной расы, в то время как антропологически армяне относятся к арменоидному типу южной ветви большой европеоидной расы. В свою очередь, арменоидный тип – вариант балкано-кавказской расы. То есть, абсолютно разная география: Ближний Восток и Балканы с Кавказом.

Еще один штрих в антропологическом портрете шумеров: большие уши и глаза. А у армян, как известно, наиболее ярко выделяющейся и отличительной чертой является их выдающийся нос. Ничего общего.

Что касается «железного» аргумента Давтяна, что «может ли целый народ заимствовать у другого практически весь словарный запас», то он явно скромничает. Народ, страдающий клептоманией, может украсть все!

Даже эфиопский алфавит и колумбийский флаг. Достаточно, просто перевернуть атрибут государственности Колумбии, и он уж стал армянским.

Впрочем, Давтян не одинок в своем идиотизме. На другом армянском сайте была опубликована статья, перед которой меркнет даже армянский вариант шумерского языка. Приведем лишь один абзац, после чего станет ясно, что «армянская болезнь» излечению не подлежит.

«…Существует множество толкований и легенд, объясняющих название Ереван. Самое древнее и известное толкование связано с именем прародителя Ноя. Согласно распространенной среди народа легенде, после всемирного потопа, когда сошли воды, Ной с горы Арарат, увидев сушу, воскликнул «еревац, еревац» что в переводе с армянского означает «появилась». В последствие от слова «еревал» и произошло название Ереван», — говорится в статье.

Вот так армяне сами сочиняют легенды, и сами же в нее верят, превращая их в «исторические факты». Но то, что пророк Ной говорил на армянском языке – это сильно. Можно сказать, что в этой жизни я видел все…

Фарид Теймурханлы