Власти США и Египта настроены на сотрудничество в сферах безопасности и борьбы с терроризмом, а также выражают обеспокоенность проблемами, касающимися нехватки продовольствия в мире. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в субботу пресс-службой Белого дома по итогам встречи, которую провели в Джидде президент США Джо Байден и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, передает ТАСС.

«Президент ас-Сиси и президент Байден выразили намерение снова встретиться в ближайшем будущем, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление многогранных партнерских отношений между двумя странами», — сообщается в документе. В нем отмечается, что «сотрудничество США и Египта в сфере обороны является краеугольным камнем для стабильности региона».

«Президенты подтвердили важность этого партнерства, которое отвечает интересам обеих стран. Президент Байден подчеркнул, что США намерены продолжить поддерживать Египет, оказывая ему содействие в обороне, в том числе путем предоставления дальнейшей помощи в сфере безопасности при проведении консультаций с Конгрессом США», — говорится в документе.

Как уточнили представители двух стран, Байден и ас-Сиси, «подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с терроризмом и приветствовали значимые достижения международной коалиции» по противодействию террористической группировке ИГ.

В заявлении говорится, что США и Египет «разделяют особую озабоченность серьезными глобальными последствиями», которые связаны с проведением РФ «спецоперации» в Украине. Речь идет о влиянии на «мировые цепочки поставок и стоимость энергоносителей».

«К примеру, блокада черноморских портов вызвала опасность нехватки продовольствия и оказала значительное экономическое давление на Египет», — отмечается в документе.

Байден заявил, что поддерживает предоставление Египту дополнительного финансирования по линии Международного валютного фонда. Американский лидер отметил, что США, в частности, намерены выделить около $50 млн на обеспечение продовольственной безопасности Египта.