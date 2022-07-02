В Армении прозвучало заявление, способное не только прекратить переговоры о мире между Баку и Ереваном, но и спровоцировать активные боевые действия в Карабахе.

Речь идет о выступлении заместителя начальника главного управления по личному составу Генштаба ВС Армении, полковника Саака Саакяна, который открыто сообщил о намерении армянского руководства отправлять граждан этой страны на военную службу в Карабах. «В Карабахе больше не будет военнослужащих-срочников», — сказал он.

По словам Саакяна, для привлекательности службы в «Арцахе» разработан серьезный пакет, согласно которому вакансии «Армии обороны Арцаха» будут пополняться контрактниками.

Но как бы они там ни назывались – «срочники» или «контрактники» — речь идет об одном: Республика Армения открыто признает, что ее войска стояли и будут дальше стоять на территории Азербайджана. Как на такое реагировать? Что следует делать? Да и не грозит ли такое демонстративное отношение Еревана к этой проблеме третьей войной? К тому же секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян вновь зачем-то повторил, что предоставление дороги через территорию Армении по «коридорной» логике напрочь исключается. Политика Армении, по его словам, в этом плане остается неизменной.

По всей видимости, со словами Саакяна о намерении отправлять граждан Армении на службу в Карабахский регион Азербайджана прямо связаны и последовавшие затем заявления президента Ильхама Алиева и его военного советника Магеррама Алиева, в которых Ереван был предупрежден о тяжелых последствиях, которые могут обрушиться на армянскую сторону, если она продолжит реваншистские действия и затягивание переговоров о границе.

Наверняка необходимость службы контрактников из Армении в незаконных ВС сепаратистов объясняется неспособностью собственно армянского населения Карабаха обеспечивать свои ВС достаточным количеством живой силы.

При этом карабахские сепаратисты регулярно заявляют, что в Трехстороннем заявлении от 10 ноября ничего не сказано об «Армии обороны Арцаха».

А ведь всем понятно, что и без того сложные азербайджано-армянские отношения не могут быть мирно урегулированы без вывода вооруженных граждан Армении с территории Азербайджана.

Эти моменты прокомментировал по просьбе «Минвала» Фарид Шафиев, дипломат, директор Центра анализа международных отношений:

— Да, на самом деле мы видим, что со стороны Армении в общем-то предпринимаются шаги в сторону обратную от достижения мира. У нас есть небольшое окно возможностей, когда в течение определенных временных рамок мы можем достичь прогресса в движении к миру, прогресса в переговорах как по открытию транспортных коммуникаций, так и по делимитации государственных границ. Но на самом деле мы сейчас наблюдаем тупик. Небольшой прогресс есть на треке «коридоров».

Но вообще я хочу сказать, что фундаментальным для достижения реального мира между Арменией и Азербайджаном является мирный договор, и взаимное подтверждение территориальной целостности. Причем признание Арменией территориальной целостности Азербайджана является куда более важным, и даже определяющим, потому что с признанием территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана никаких проблем нет вообще. Это известно всем, знакомым с сутью конфликта.

То есть, без признания Арменией полного суверенитета Азербайджана над всеми его международно признанными территориями все остальные договоры просто не имеют смысла. Да, можно открывать коридоры, можно открывать транспортные коммуникации, но если не будет мира и не будет взаимного признания территориальной целостности, то всё это просто не будет работать.

В данном случае идет речь о том, что Армения вновь накачивает военную силу в Карабахе, и это происходит при попустительстве миротворческого контингента. Хотя в последние дни мы замечаем определенные шаги со стороны России в сторону, скажем, стабилизации, в сторону развития диалога. Но опять же, я говорю, это всё должно замкнуться на мирном соглашении. Однако, к сожалению, в этом смысле ничего положительного пока не отмечается.

При этом о войне пока говорить рано. Плюс у Армении нет ресурсов для этого. А вот чтобы усилить контроль над Лачином и ввести контрольно-пропускные пункты, если нарушаются положения Трехстороннего заявления, на это основания имеются.

Самир Ибрагимов