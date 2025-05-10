Председатель Инициативы «Пояс и путь» в области устойчивого развития (BRISD) Кайзер Наваб приветствовал объявление о перемирии и возвращение к диалогу между Индией и Пакистаном, назвав это победой дипломатии, сдержанности и регионального сотрудничества, передает Minval.

Он выразил гордость принципиальной позицией Пакистана во время последней эскалации, подчеркнув, что страна неизменно отстаивает диалог и дипломатию как единственно верный путь к долгосрочному миру в Южной Азии.

«Война, насилие и агрессия — никогда не являются решением, — отметил Наваб. — Пакистан вновь продемонстрировал зрелость и ответственность, выбрав дипломатию вместо разрушения. Это перемирие — не знак слабости, а победа мудрости, стратегического мышления и человечности».

Он выразил особую благодарность Вооружённым силам Пакистана, особенно военно-воздушным силам, за их мужество, готовность и дисциплину. По его словам, именно профессионализм и сдержанность армии позволили сохранить обороноспособность страны, не нарушая норм международного права.

Кайзер Наваб также поблагодарил международное сообщество за своевременную реакцию, особо отметив Азербайджан, Турцию, Китай, США и Саудовскую Аравию, чья дипломатическая поддержка сыграла важную роль в деэскалации и поощрении к диалогу.

«Эти государства поддержали Пакистан не только политически, но и морально и дипломатически, — подчеркнул он. — Их призывы к сдержанности и миру отражают дух международного сотрудничества, который мы глубоко ценим в рамках таких платформ, как ООН, ОИС и ШОС».

В завершение Наваб заявил, что организация BRISD остаётся приверженной развитию региональной интеграции, укреплению мира и вовлечению молодёжи, подчеркнув, что устойчивое развитие невозможно без мира и взаимного уважения.

«Пусть это перемирие станет началом нового этапа региональной стабильности, взаимопонимания и сотрудничества между народами, — заявил он. — Пакистан зиндабад!»

Отдельную благодарность Наваб выразил братскому народу Азербайджана — за дальновидное руководство, мужественный народ и активные медиа, которые проявили твёрдую поддержку Пакистану в этот критический момент.

«Азербайджанская поддержка справедливости, международного права и суверенных прав государств — отражение наших общих ценностей и прочного братства. От государственных структур до гражданского общества — народ Азербайджана продемонстрировал выдающуюся солидарность, напомнив миру, что моральная ясность и исторические узы по-прежнему имеют значение в дипломатии. Мы гордимся тем, что стоим плечом к плечу с нашими азербайджанскими братьями и сёстрами в стремлении к миру, справедливости и достоинству», — отметил Кайзер Наваб.