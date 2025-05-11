Государственный экзаменационный центр 11 мая проведет очередные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Пройдут следующие экзамены:

1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников предыдущих лет;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих принять участие в конкурсе по языку, отличному от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от языка обучения, который они сдали на выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для учащихся IX классов текущего года, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проведенных в апреле, и обратились в центр по этому поводу;

5. Выпускной экзамен для лиц, желающих принять участие в итоговой аттестации по IX классу в порядке экстерната;

6. Выпускной экзамен для выпускников IX класса предыдущих лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах и обратились в центр по этому поводу.

Экзамены начнутся в 10:00.

В экзаменах примут участие 7282 человек. В экзамене также примут участие 27 человек с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения, церебральный паралич, нарушение слуха и др).

Всего для управления экзаменами выделено 34 общих руководителя экзаменов, 92 руководителя экзаменов, 700 контролеров, 96 сотрудников режима пропуска и 34 представителя здания.

Экзамены пройдут в городах Баку, Шеки, Лянкяран, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, в Абшеронском, Шамкирском, Бардинском, Гейчайском, Губинском районах и в Нахчыванской Автономной Республике.