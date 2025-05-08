Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров сделал жёсткое заявление о политике Кремля, её исторической сути и отношении к союзникам. Как сообщает Minval, по его словам, независимо от того, как в разные эпохи назывались правители России — цари, императоры, генсеки или президенты — неизменным оставался «византийский» подход к управлению.

«После того как Москва провозгласила себя «третьим Римом», и её правители называли себя царями, императорами, генеральными секретарями или президентами — менялось многое, но неизменным оставался византийский метод управления страной и внешней политикой», — отметил Зульфугаров.

Он подчеркнул, что в такой системе опасно быть даже союзником: «Правило остаётся неизменным: быть врагом Москвы опасно, но быть другом Москвы — смертельно опасно».

По мнению Зульфугарова, новейшая история Азербайджана и не только Азербайджана уже не раз доказывала это.

Однако сегодня, по его словам, многое изменилось: «Мы стали другими. У нас психология Народа Победителя. Мы показали единство и политическую волю — и можем доказать московским неовизантийцам, что, как говорит наша пословица: «Кто меня уважает — мой друг и ‘хозяин’, а кто не уважает — мой ‘слуга’».

Экс-министр выразил уверенность, что попытки давления на Азербайджан обречены: «Попытки «сломать» нас — пустая трата времени. Хотите иметь друга и партнёра — сами относитесь к нам как к другу и партнёру».