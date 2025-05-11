Президент США Дональд Трамп предложил помочь Индии и Пакистану в ситуации с Кашмиром.

«Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь значительно увеличить объемы торговли с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обеими, чтобы понять, можно ли после «тысячи лет» найти решение по Кашмиру», – написал президент США в соцсети.

Тем временем, по данным The Hindustan Times, минувшая ночь на индийско-пакистанской границе прошла спокойно: после прекращения огня сообщений о стрельбе или дронах не поступало.