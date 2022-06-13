Буквально сейчас, в эти дни растет угроза новой войны между Израилем и Ливаном. Во всяком случае, к такому выводу можно прийти из сообщений израильских СМИ. Газодобывающая платформа прибыла в пункт назначения в 90 км от израильского берега, чтобы начать добычу природного газа на месторождении «Кариш». По плану это месторождение начнет давать стране газ в третьем квартале этого года. Британско-греческая компания Energean купила месторождения «Кариш» и «Танин» в 2016 году у израильской компании «Делек Кидухим».

На днях Energean провезла платформу через Суэцкий канал и за двое суток доставила ее к месту добычи газа. Это событие может стать началом нового витка конфликта между Израилем и Ливаном, поскольку вопрос о демаркации морской границы между этими странами все еще остается нерешенным.

Переговоры между двумя странами при американском посредничестве зашли в тупик из-за новых территориальных требований Ливана. В ноябре — начале декабря 2020 года Бейрут выдвинул новые неожиданные требования: отдать им не 860 кв. километров спорной морской территории на границе, а 1430 кв. километров, выходящие за южную линию границы, на которой ранее настаивал Бейрут. Израиль отверг это требование, и американцы поддержали позицию Иерусалима. Месторождение «Кариш» находится как раз на территории, на которую претендуют ливанцы.

Бейрут резко отреагировал на намерения Energean начать добычу на «Карише». «Пока нет соглашения о морских границах, Ливан будет реагировать на добычу газа на этой территории как на нанесение ущерба своему суверенитету и правам, — заявил глава Совета национальной безопасности Ливана Аббас Ибрагим. — Вся территория южнее точки 29 стала спорной, и у врага нет права на добычу газа на этой территории. Это будет покушением на природные богатства Ливана».

К угрозам подключилась и «Хизбалла». «Мы не позволим Израилю добывать газ на спорной территории», — заявил член политбюро организации Махмуд Камати.

Лидер этой террористической структуры Хасан Насралла в своем последнем выступлении потребовал от бейрутского правительства поставить ливанскую платформу напротив израильской и начать выкачивать газ. «Хизбалла» заявила, что если Израиль помешает этому, она будет считать себя вправе ударить по израильской платформе.

В связи с ростом напряженности вокруг добычи газа в этом районе ВМФ ЦАХАЛа начал 5 июня широкомасштабную операцию по защите платформы Energean.

Сообщается, что в рамках оборонительной операции в районе будут развернуты беспилотные аппараты, подводные сенсоры и электронно-оптические системы.

При этом известно, что «Хизбалла» располагает российскими противокорабельными ракетами среднего радиуса «Яхонт» (Оникс). Они способны поражать морские цели как минимум на расстоянии 300 км, то есть ливанская группировка может легко применить их с берегов Южного Ливана.

Интересно, какова тут реальная вероятность разрастания нового конфликта на Ближнем Востоке? Насколько серьезными следует считать угрозы «Хизбаллы»?

Комментируя эти вопросы, израильский эксперт, публицист Александр Непомнящий в беседе с Minval.az отметил, что, действительно, несколько лет назад официальный Бейрут заявил о том, что оспаривает границу между исключительными экономическим зонами Израиля и Ливана, требуя, чтобы та прошла значительно южнее и таким образом Ливан завладел бы несколькими газовыми месторождениями, обнаруженными Израилем.

Несмотря на то, что Израиль согласился обсудить этот вопрос как часть всестороннего мирного соглашения между странами, включающего и согласование границ, переговоры зашли в тупик из-за неготовности правительства Ливана, являющегося заложником террористического движения «Хизбалла», признавать само право на существование Израиля, как еврейского национального государства.

«В свою очередь, сама «Хизбалла» не является независимым игроком, но полностью подчинена иранскому режиму. Поэтому ни правительство Ливана, ни «Хизбалла» не принимают самостоятельного решения о том, начинать ли им агрессивные действия против Израиля. Такое решение может быть принято лишь в Тегеране и, скорее всего, лишь в рамках общей и одновременной агрессии против Израиля всех прокси иранского режима, включая «Хизбаллу» и ХАМАС в момент, выбранный с точки зрения интересов Тегерана.

На текущий момент, похоже, Тегеран не готов развязывать полномасштабную войну с Израилем, приберегая силы на фоне возможной израильской атаки по его ядерному проекту. А потому, вряд ли позволит «Хизбалле» серьёзную эскалацию, которой, несомненно, станет попытка атаки газодобывающей платформы», — сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас речь и вовсе идёт о месторождении «Кариш», находящемся поблизости от большого израильского портового города и экономического центра — Хайфы. Это территория исключительной экономической зоны Израиля, принадлежность которой не оспаривается и не подвергается каким-либо сомнениям.

Нынешнее внезапное возбуждение «Хизбаллы» и подчинённого ей ливанского правительства объясняется, как видно, внутриполитическими причинами. «Хизбалла» потерпела поражение на последних выборах и испытывает трудности в создании правящей коалиции. Судя по всему, там пытаются традиционно «перевести стрелки» на «израильскую угрозу» и под этими лозунгами продавить создание правящей коалиции. Таким образом, определённая угроза эскалации, к которой может привести провокация «Хизбаллы», существует. В то же время риск её осуществления в ближайшее время кажется не высоким, отметил Непомнящий.

Самир Ибрагимов