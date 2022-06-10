Minval.az продолжает публикацию статей о масштабах политической коррупции в странах Запада — как на армянском, так и на российском треке. (См. Часть 1, Часть 2).

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович недавно в очередной раз едко прошёлся по поводу той помощи, которую оказывает, а вернее, не оказывает Украине Германия: «Мы мучительно пытаемся понять (какое вооружение Германия поставила Украине), — отметил Арестован. — Пока ещё хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили». Это не первая и не единственная язвительная «шпилька» Киева в адрес официального Берлина. Были язвительные твиты посла Украины в Германии Мельника, «фотокарикатура» — улитка с приклеенным на панцирь патроном — изображающая немецкую военную помощь. В самой Германии по поводу «медлительности и нерешительности» своих властей возмущаются журналисты и эксперты. А сатирический Postilion выпустил статью о решении Шольца поставить в Украину «самую современную противовоздушную систему в нашем распоряжении — 5000 пугал». «Пугала VS-1000 представляют собой пассивную оборонительную систему на базе соломы, которая способна отпугивать врагов на подлете. Особенно эффективно это оружие при легком ветерке», — иронизирует издание.

В экспертном сообществе нет недостатка в версиях. Одни вспоминают «распределение сил» в Евросоюзе и не без оснований полагают, что политики «старой Европы» заинтересованы, конечно, в ослаблении России, но вот вступление в ЕС Украины, да еще одержавшей военную победу, сместит равновесие в Евросоюзе слишком сильно — так же, как и вступление в ЕС Турции, кстати говоря. Другие рассуждают о рисках. Третьи вспоминают скандал вокруг фирмы Wirecard, чей топ-менеджер Ян Марсалек оказался агентом ГРУ и удрал в Россию, вполне возможно, с серьезным компроматом на нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, занимавшего тогда пост министра финансов. Четвертые…

Но, возможно, искать корни нынешней «странной политики» Берлина нужно в событиях куда более ранних.

Несколько недель назад, как уже рассказывал Minval.az, депутаты Европарламента призвали включить в санкционный список наиболее известных друзей Кремля в Европе экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль — если те не покинут руководящих постов в «подсанкционных» российских госкорпорациях. Тогда же решением немецкой правящей коалиции экс-канцлера ФРГ Шредера лишили полагающегося ему офиса и сотрудников в Бундестаге. Бывший глава правительства выводы сделал. Он спешно покинул совет директоров «Роснефти» и отказался войти в совет директоров «Газпрома».

Стал ли он в результате более «рукопожатным», впрочем, вопрос открытый.

Напомним, еще в «нулевые» Герхард Шредер «вывернулся» из обвинений в коррупции — немецкая юстиция в упор не увидела криминала в том, что, уже покидая пост канцлера, Шредер подписал соглашения по «Северному потоку», а затем пересел в руководящее кресло осуществлявшего этот проект консорциума с весьма солидной зарплатой.

Но теперь, похоже, «правила игры» изменились. Как сквозь зубы констатируют уже и российские источники, после начала войны в Украине от Шредера стали отворачиваться свои же однопартийцы, уволились его помощники и т.д. И вот теперь экс-канцлера лишают привилегий уже официально, и такое решение сочли беспрецедентным.

Но все же слишком многое указывает на «общеевропейские» подвижки. Да, они могут быть медленными и «забюрокраченными», но нет сомнений, что речь идет о качественном сдвиге. Еще недавно Европа не видела никакого криминала в дружбе с Кремлем как таковой — это называлось «политической позицией», «мнением» и т.д. А теперь, после атаки на Украину 24 февраля 2022 года, не только многие отставные европейские политики, занимавшие соблазнительные посты в российских госкорпорациях, предпочли добровольно их покинуть — те, кто, подобно Шредеру, с таким решением слишком «затянул», оказываются на пороге серьезных неприятностей. Это уже не «а-я-яй», а, пардон, ощутимое «а-та-та».

Но вот ограничатся ли в ФРГ только демонстративной «поркой» Шредера или пойдут дальше? Тем более что вопросы есть не только к Шредеру?

Достаточно вспомнить Ангелу Меркель, на которую еще в юности «выходили» вербовщики из «Штази» и КГБ СССР и за годы правления которой Германия практически лишилась своей армии: расходы на оборону урезались настолько, что, к примеру, ВВС Германии местные эксперты открыто признавали небоеспособными. А еще именно Меркель в 2014 году лоббировала идею «держать открытыми каналы диалога с Россией», что по сути выхолащивало санкционное давление. В результате вместо желанного «диалога» и «мирного решения» — требования России вернуть НАТО к границам 1997 года, после чего уже не получится не спросить, а не пожелает ли завтра Кремль возвращения к 1989 году и возвращения под его контроль восточной Германии, война в Украине, не реагировать на которую уже не получается, и необходимость принимать тяжелые решения. И готова ли к ним нынешняя власть в ФРГ — большой вопрос. Тем более что в ней предостаточно политиков, сформировавшихся в те времена, когда Кремль посредством «Газпрома» и «газпромовских» денег с изрядной коррупционной составляющей укреплял в ФРГ свое влияние. И вполне мог на волне скандала со сбитым в воздушном пространстве Турции российским бомбардировщиком, к примеру, протащить через бундестаг резолюцию о признании «геноцида армян».

Наконец, российское лобби в ФРГ — это еще и, к примеру, тесно связанные с «родной» для Шредера СДПГ немецкие правозащитники, те самые, которые не проявляли ровно никакого внимания к трагедии азербайджанских вынужденных переселенцев, но зато дружно поднимали визг по поводу «нарушений прав человека со стороны властей Азербайджана» как раз накануне принятия важных решений по экспорту газа. Расчет был до обидного ясен: вбить клин между Азербайджаном и его европейскими партнерами, используя инструменты самого Запада. Апогея эта кампания «черного пиара» против Азербайджана достигла в 2012 году, когда наша страна принимала «Евровидение». Но и потом, синхронно с заседаниями Консультативного совета Южного газового коридора, важными визитами и конференциями, немецкий левый лагерь принимался дружно стучать лысиной по паркету.

Не станем задавать вопросов, насколько с этими национальными особенностями немецкой правозащитной политики связан громкий скандал, когда азербайджанские политэмигранты-оппозиционеры наладили неплохой бизнес на торговле «политическим убежищем» в Германии, и имели ли отношение к этому бизнесу немецкие правозащитники. Просто любопытно: какое количество политиков, журналистов и правозащитников в ФРГ оказались готовы обслуживать интересы Кремля? И еще любопытнее, как долго они будут пребывать в уверенности, что делали это исключительно за счет интересов Азербайджана и Украины. И чего в этой уверенности больше — клинической наивности или готовности продать все, включая, пардон, «харю», принципы и совесть.

И да, торгуя «харей», лучше не надеяться сохранить лицо. Ни себе, ни «клиентам».

Нурани, обозреватель Minval.az