Руководство ЮНЕСКО вновь выступает с заявлениями, которые вызывают в Азербайджане в лучшем случае недоумение. Накануне заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне встретился с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграмом Думаняном, который прибыл в Париж для участия в мероприятиях, приуроченных к 30-летию установления дипотношений между Арменией и Францией. И как радостно сообщают ереванские СМИ, господин Оттоне заявил: ведется работа для отправки экспертной миссии в Нагорный Карабах и прилегающие территории. Ваграм Думанян выдал свой комментарий: оказывается, «Ереван изначально выразил поддержку инициативе гендиректора ЮНЕСКО по отправке экспертной миссии в Нагорный Карабах». Он даже выразил надежду, что «миссия будет осуществлена в рамках реализации Гаагской конвенции 1954 года и с участием заинтересованных сторон, а также с соблюдением условий посещения армянских и азербайджанских культурных памятников в равном количестве в ходе визита». А затем принялся озвучивать в очередной раз обвинения в адрес нашей страны: дескать, такой-сякой Азербайджан «продолжает преднамеренно уничтожать армянское культурное наследие, ежедневно фиксируются новые акты вандализма под предлогом «реставрации» памятников», а значит, «вопрос с отправкой миссии требует срочного решения».

Понятно, что развернутые Азербайджаном на освобождённых землях реставрационные работы, восстановление исторического облика и древних албанских, и русских православных церквей, которые во время оккупации пытались арменизировать, не на шутку тревожит Ереван. Как отмечал, в частности, в беседе с TRT зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Гюндюз Исмаилов, такой арменизации подверглось не менее 120 храмов и монастырей. К сожалению, Думанян — не та персона, от которой можно ожидать адекватности. А как быть с ЮНЕСКО?

Да, как бы там уже собираются отправлять миссию для изучения не только армянских, но и азербайджанских памятников. Но…

Прежде всего, почему отправку миссии в Карабах господин Эрнесто Оттоне обсуждает с Ваграмом Думаняном? У него плохо с географией? Замгендиректора ЮНЕСКО не в курсе, что Карабах — это территория Азербайджана, а не Армении? Он настолько плохо подготовился к встрече? Или после того, как ЮНЕСКО возглавила бывший министр культуры Франции мадам Азуле, там решили, что на признанные границы Азербайджана можно не обращать внимания?

Ну ладно, сделав над собой усилие, можно предположить, что вопрос поднял Думанян, что вопросы защиты культурного наследия нередко получают «трансграничное» прочтение и т.д. Но почему в этом случае господин Оттоне не поднял на переговорах с Думаняном вопрос о мониторинге азербайджанского культурного наследия в Армении? Он не в курсе, что Азербайджан уже не в первый раз поднимает этот вопрос? Не хотел обострять переговоры? Или… не считает разрушенные в Ереване, бывшем Иреване, мечети, ханский дворец, крепость, медресе достойными внимания ЮНЕСКО?

Да, вроде бы в ЮНЕСКО уже отказываются от прежних неприкрытых двойных стандартов и давят сквозь зубы, что посещать придется не только Карабах, но и «прилегающие территории», а мониторить — не только армянское наследие.

Но почему миссия ЮНЕСКО так долго «собирается»?

В самом деле, после войны прошло уже полтора года. Освобожденные земли посещают дипломаты, участники международных форумов, в Шуше принимали президента Турции Эрдогана. ЮНЕСКО туда все еще не добралось. О том, что ЮНЕСКО со своей миссией по непонятной причине запаздывает, в Баку говорят регулярно. И на самом высоком уровне. Принимая 20 мая гендиректора ИСЕСКО Салима бин Мухаммеда аль-Малика, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: Азербайджан желает, чтобы представители ЮНЕСКО также посетили освобожденные территории и увидеть разрушения своими глазами и убедиться в деяниях армян. После чего подвел итог: «Однако, несмотря на, что после окончания войны прошло полтора, года представители этой организации не посетили эти территории». И вот интересно: почему?

Можно привести десятки версий разной степени удобоваримости, но слишком многое указывает на нечто очень неприятное и, пардон, непорядочное. В ЮНЕСКО прекрасно понимают, что именно будет найдено. Особенно после того, как по поводу армянского вандализма и разрушения азербайджанских кладбищ в своем докладе о религиозной свободе высказался Госдеп США. «Не заметить» разрушенных городов, уничтоженных и оскверненных мечетей, разоренных кладбищ представители ЮНЕСКО после такого уже не смогут. А подтверждать армянский вандализм чиновники ЮНЕСКО, пардон, уютно устроившиеся под юбкой мадам Азуле, не решаются. Предпочитая затягивать отправку миссии. А там или ишак сдохнет, или шах помрет.

И вот отмыться от этого «запаздывания» ЮНЕСКО будет ой как непросто.

Отдел политики Minval.az