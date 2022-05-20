Организаторы «Евровидения» разъяснили, почему им пришлось аннулировать результаты голосования во втором полуфинале и финале нацжюри из шести стран, в том числе из Азербайджана.

Согласно заявлению, судьи из Грузии, Польши, Румынии, Сан-Марино, Черногории и Азербайджана распределили между собой высшие баллы по итогам второго полуфинала. Они отличались от оценок судей из 15 других стран.

«Эти жюри не дали пяти из названных стран места даже в первой восьмерке, что позволило Европейскому вещательному союзу усомниться в честности голосования. Более того, четыре из них оказались в конце рейтинга, составленного по итогам голосования 15 других национальных жюри. В соответствии с правилами конкурса, их результаты были аннулированы и заменены на агрегированные, то есть составленные по совокупности итогов голосования жюри остальных государств», — говорится в сообщении, которое обнародовали организаторы.