Очень важно иметь устойчивые транспортные маршруты для сотрудничества деловых кругов и наших стран, которые географически не так уж и близки друг к другу. Мы много лет работали над этим в Азербайджане и создали диверсифицированную транспортную сеть. Я бы назвал это новой транспортной картой региона на Кавказе, а также вдоль берегов Каспийского моря и в Азии.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

Глава государства сказал: «Пользуясь географическим положением, мы создали современную инфраструктуру – морской порт, железнодорожное сообщение, несколько международных аэропортов и автомагистралей. Мы находимся на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг. Я также могу вам сказать, что Азербайджан также перевозит грузы с севера на запад. Мы инвестировали в инфраструктуру. Однако ясно, что без хороших рабочих отношений с соседями ни одна страна, особенно такая страна, не имеющая выхода к морю, как Азербайджан, не может стать транзитной страной. Несмотря на то, что мы не имеем выхода к морю, мы превратили Азербайджан в важный транспортный узел. Роль Азербайджана обязательно возрастет».

Президент Ильхам Алиев отметил, что в последнее время страна получила много новых предложений от соседей по использованию транспортной инфраструктуры. «Конечно, как я уже говорил ранее, это будет очень важно для сотрудничества деловых кругов Литвы и Азербайджана и поиска наилучших путей общения», — сказал он.