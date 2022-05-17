Пока Россия экспортирует свои энергоносители за рубеж c хорошей прибылью, однако в перспективе такая возможность выхода на рынки резко уменьшится. Одна из существенных санкционных мер — ЕС до конца этого года планирует полностью отказаться от российской нефти. Также усугубляется ситуация с транзитом нефти через Казахстан — там намерены менять логистику транзита через Азербайджан и другие страны. Также ЕС заявляет о своем желании снизить до минимума потребление российского газа и других видов энергоресурсов.

Как Россия намерена форсировать события, потери рынков сбыта и менять логистику экспорта энергоносителей на фоне усиливающихся санкций? Какие партнеры и рынки для России станут приоритетными в новых реалиях санкционного апокалипсиса? Эти вопросы сегодня волнуют не только российскую общественность.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с Minval.az сказал, что проблему переориентировки экспорта энергоносителей, с которой столкнулась Россия в условиях санкций, надо рассматривать по отраслям.

Понятно, что для транспортировки угля России нужно строить новые железнодорожные мощности. Проект «Восточный полигон» пока что только запланирован, но не реализован, а на данный момент у России существует лишь возможность морских поставок угля для перенаправления маршрутов, отметил Митрахович.

По словам эксперта, морские поставки усугубляются тем, что у России нет своего большого флота балкеров (специализированное судно для перевозки грузов насыпью – ред.). У Софкомфлота около 100 танкеров, но этого недостаточно. Приходится зависеть от иностранных компаний, которые готовы брать на себя риски работы с российским сырьем. Это касается страховщиков, тех, кто предоставляет фрахт судов.

«Однако думаю, России все-таки удастся перенаправить часть угля в Азию в ближайшее время, другой части придется ждать запуска потенциала «Восточного полигона», — добавил эксперт.

Что касается нефти, то это тоже проблема решаемая. 60 процентов нефти России экспортируется по морским маршрутам.

«Большинство нефтяных грузов – нефть и нефтепродукты идут из западных портов России: это Приморск и Новороссийск с неопределенным пунктом назначения. Что-то вроде «Атлантического океана» и тому подобное. На данный момент с помощью таких поставок растет экспорт нефти в Индию, а название страны назначения появляется в графике маршрута позже. Это один из выходов для налаживания экспорта в условиях санкций», — поясняет эксперт.

По его словам, есть и другие «обходные» маневры: например, перегрузка нефти, смешивание с другими сортами.

«Российский танкер заходит в зарубежный порт, перегружает нефть и смешивает ее с чужой нефтью или нефтепродуктами. Такие операции можно проводить в Латвии, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. А потом эта нефть продается. Bloomberg и Reuters пытаются отслеживать и находить эти компании, докладывая о них власть имущим. Недавно в такой деятельности был уличен Shell, но в компании пообещали, что больше не будут заниматься подменой. Однако есть множество других компаний, которые продолжают это делать, поэтому масштабного падения экспорта и добычи нефти в России не произошло. На данный момент экспорт упал всего на 10 процентов. Однако есть много прогнозов на этот счет, российские власти ожидают снижения до 17 процентов до конца года», — отметил эксперт.

Но в принципе, если ЕС введет какую-то форму нефтяного эмбарго, то и без того дорогая нефть будет стоить еще дороже. Даже в случае продажи такой нефти со скидкой, это выгодно поставщику, сказал Митрахович.

Что касается поставок газа, то по словам эксперта, в случае прекращения торговли голубым топливом с Европой Газпрому придется сократить добычу. Это, конечно, неприятный сценарий, но технически возможный. При гипотетическом сценарии полного прекращения поставок газа в Европу Газпрому придется сокращать его примерно на 140 млрд. кубометров.

«Понятно, что надо строить новые газопроводы, в первую очередь, «Сила Сибири-2». Возможно, усилить его пропускную способность, есть планы увеличить мощности «Силы Сибири – 1», но для реализации этих линий понадобится как минимум несколько лет. А с СПГ у России на данном этапе самая тяжелая ситуация. Крупные российские энергетические компании соревновались друг с другом за освоение этих возможностей, но создать свою крупнотоннажную технологию сжижения газа создать так и не смогли. Вместо того, чтобы одобрять проекты на импортных технологиях, государству нужно было организовать коллективные усилия по созданию отечественных технологий в этой области», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров