Российский «болтающий класс» вновь отличился. На сей раз напомнить о себе решил небезызвестный Станислав Тарасов. Сей персонаж побеседовал с сотрудниками ереванского News.am. А вот месседжи озвучивал в адрес Азербайджана.

Сначала господин Тарасов попытался убедить всех и вся, будто бы это «Москва подарила Баку некоторые важные нюансы, которые привели к победе во второй карабахской войне», и вообще «Россия могла бы выставить военные подразделения в Гюмри на юридических и географических границах Карабаха и заявить о необходимости приостановки боевых действий, чтобы предотвратить силовой сценарий и стимулировать стороны к ведению мирных переговоров». Затем, перечислив «долги», перешёл к угрозам: «Отсюда появился фактор миротворцев на 5 лет, и сейчас, когда Баку намекает, что они там временно, мы припомним Гюлистанский договор, Туркменчайский договор. Мы припомним, чьи это земли. Я не советую Баку играть в такие игры. Им нужно быть благодарными за то, что они получили и очень осторожно относиться к вопросу российских миротворцев». И вообще, по версии Тарасова, «Украина уже доигралась». После чего озвучил, если угодно, «вишенку на торте»: во-первых, армяне, по его версии, это «автохтонный народ региона». А во-вторых, оказывается, «Карабах в 1813 году вошел в состав Российской империи. Нравится это или нет, но это факт. Тогда Азербайджана не было. Это были ханства, которые находились в составе Персидской империи. Мы можем поставить вопрос о статусе самого существования Азербайджана в переговорах с Ираном, которые неоднократно ставил вопрос о денонсации Туркменчайского договора». И назидательным тоном добавил: «Не надо играть в эти игры, нужно быть проще, лояльнее, умнее».

Интересно, какие такие важные нюансы, по версии Тарасова, Россия якобы «подарила» Азербайджану, тогда как Армении она присылала транспортные самолеты с оружием. Тем более что он далеко не первый, кто пытается навязать Азербайджану некий «долг» перед Россией за победу в Карабахе, в то время как на самом деле это была чистая победа Азербайджана без тени «договорняка» — и это если не вдаваться в планы Кремля срывать руками Армении планы строительства «Южного газового коридора», захватывать важный для натовских воздушных коридоров аэропорт Гянджи и разрывать идущие в обход России железные дороги. И то, что эти планы рухнули вместе с армянской «обороной», еще не значит, что их не существовало. Но куда большего внимания заслуживают исторические «фантазии» господина Тарасова по поводу денонсации Гюлистанского и Туркманчайского договоров. Что, по его мнению, тут же «обнулит» нынешнюю политическую архитектуру Южного Кавказа и независимость Азербайджана.

Для начала, напомним господину Тарасову: независимость Азербайджана признана мировым сообществом, и, денонсировав договоры, поставить под вопрос «статус Азербайджана» не выйдет. Более того, именно на основе Гюлистанского и Туркманчайского договоров азербайджанские ханства как раз и входили в состав России. И если теперь Москва эти договоры сама, по собственной инициативе, денонсирует — независимость Азербайджана это не отменит. А вот права России на Дербент, который вошел в ее состав именно согласно Гюлистанскому договору, уже могут оказаться под большим вопросом. Если же этим прецедентом попытаются воспользоваться «горячие головы» в Иране, на который неосторожно кивает господин Тарасов, то боимся разочаровать. В Тегеране знают, что такое международное право и признанные границы, там прекрасно помнят, как за попытку аннексии Кувейта на основе территориального расклада XVI века США и их союзники «раскатали» Ирак, и отдают себе отчет, сколько найдётся желающих преподать урок ИРИ, если там пересекут «красную черту».

И в качестве курьеза, именно на основе Гюлистанского договора на Южный Кавказ началось и организованное переселение армян из Персии и Османской Империи. И если господин Тарасов на полном серьезе уверен, что денонсация договоров вернет ситуацию к первой четверти XIX века, то как быть населению Армении? Собирать чемоданы? Или готовиться к восстановлению Эриванского ханства? Тарасов может уверять, будто бы «армяне — это автохтонный народ», но упомянутые им ханства не могли быть армянскими по определению.

Известно и другое. Предлагать «денонсировать» тот или иной договор очень любят в Армении. Но Тарасов, при всех своих связях с ереванской верхушкой, все же российский эксперт. А озвучивал свои псевдоисторические бредни как раз на фоне войны в Украине и переговоров министров иностранных дел Азербайджана и России в Душанбе. Понятно, что это «личное мнение», да еще и высказанное в интервью Тews.am. Но, зная, насколько жестко регулируется «дозволенный коридор мнений» в российском экспертном сообществе, уже у азербайджанской аудитории есть право знать: что это было? Тарасов накануне «перебрал»? Коньяк попался «паленый»? Или после того, как Кремль «забыл» о признании территориальной целостности Грузии и Украины, некоторые московские «эксперты» решили, что о принципе «pacta sunt servanda» — «договоры должны соблюдаться» — можно забыть?

И ответ этот должен быть уже со стороны России.

Нурани, обозреватель Minval.az