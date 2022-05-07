ЕС планирует ввести шестой пакет экономических санкций против России. Однако какие бы санкции не вводили, реальность такова, что российский рубль укрепляется, отказаться полностью от российской нефти, газа и других драгметаллов не получится. Более того, не получится также отказаться от российского пищевого сектора, удобрений и так далее. То есть, полностью задушить российскую экономику не удастся. Однако в ЕС твердо приняли решение поэтапно отказаться от российской нефти и газа, а также отключить от системы SWIFT Сбербанк и ряд других банков.

О том, как развивается российская экономика в условиях санкций, а также как собирается действовать, рассказал в интервью Minval.az доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Многие экономические эксперты убеждены в том, что санкции против России реально дадут о себе знать. Уже два месяца как против России каждый день вводятся санкции. Насколько Россия справляется с этими санкциями?

— Я согласен с этими убеждениями. Санкции, объявленные еще до 24 февраля 2022 года, в течение нескольких лет обсуждались и планировались в США и в странах-союзниках. Едва ли авторы этого грандиозного плана рассчитывали на то, что Москва откажется от своих действий и под давлением капитулирует. По моей оценке, санкции имеют долгосрочную перспективу и ориентированы на то, чтобы вытолкнуть Россию из круга государств, являющихся мировыми экономическими и технологическими лидерами.

Поэтому в поисках ответа на вопрос о том, насколько успешно Россия справляется с санкциями, следует сразу оговориться о том, в каком временном горизонте мы будем оценивать воздействие санкций. В краткосрочном периоде российская экономика ведет себя относительно уверенно, пожалуй, даже лучше, чем рассчитывали как в Москве, так и в Вашингтоне. Инфляция поставлена под контроль, валютный курс рубля вернулся к докризисным показателям, торговый баланс остро-положительный, многие из зарубежных компаний, объявивших об уходе с российского рынка, отказываются от своих слов и восстанавливают операции.

Тем не менее, отмеченные выше достижения – только часть картины, которую следует иметь ввиду. Сотни крупных иностранных компаний полностью прекратили свои операции в России, закрыли офисы, уволили или передислоцировали за границу сотрудников. Санкции в сферах авиации, авиастроения, автомобилестроения, нефтехимии, производства бытовой техники и ряда других отраслей, привели к долговременным остановкам производства, заставили упростить линейку выпускаемой продукции. Монополисты поднимают цены на свои товары, логистические цепочки рвутся или функционируют с заметными сбоями.

Если попытаться ответить на вопрос односложно, то ответ будет таким: пока санкции не проявились в полной мере, и когда это произойдет, российская экономика окажется в кризисе. Масштабы предполагаемого падения ВВП в нынешнем году будут сопоставимы с кризисами 1998 и 2008 годов, но в отличие от двух предыдущих кризисов, возвращение к докризисным показателям будет более долгим. Для ряда отраслей (например, автомобилестроения) срок возврата к докризисным показателям составит не менее пяти лет, а скорее всего – целое десятилетие. В течение этого срока будет иметь место снижение уровня жизни населения или стагнация данного показателя. Пожалуй, только инфляция будет радовать власти страны и ее граждан, уже в 2024 году она вернется к искомому показателю – не выше 4 процентов в год.

— Как вы оцениваете действия экономического блока России, насколько они действуют эффективно? Сможет ли Россия запустить глубокую программу импортозамещения для того, чтобы заменить импортную продукцию?

— На макроэкономическом уровне действия экономического блока правительства, а также руководства Банка России можно оценить как эффективные и достаточно успешные. Главные вызовы перед российской экономикой сегодня сконцентрированы в отраслевых сегментах. Разрыв производственных цепочек для компаний большинства отраслей экономики России вследствие санкций со стороны США и их союзников, заставляет срочно перестроить систему производственных связей, найти новых поставщиков и новые рынки. В ряде случаев эти задачи будут решены быстро и успешно. Но останется немало отраслей, а также тысячи или даже десятки тысяч предприятий, которые будут вынуждены простаивать, переориентироваться на выпуск новой продукции. А в ряде случаев им грозит банкротство.

Запуск программ импортозамещения Россия начала еще в 2014 году и в ряде отраслей удалось добиться успехов. Прежде всего, речь идет о сельском хозяйстве, черной и цветной металлургии, сфере услуг. Но важно не забывать, что экономика, развивающаяся по пути импортозамещения, обрекает себя на отставание от мировых лидеров на десятилетия. Даже если в 2023 году Россия начнет производить чипы, остро необходимые ее автомобилестроению и индустрии информационно-коммуникационных технологий, это будут чипы, которые Тайвань и Южная Корея производят с конца 1990-х гг. Поэтому увлечение импортозамещением на государственном уровне опасно, оно гарантирует общее отставание в экономическом и социальном развитии.

— Сейчас одними из главных стран, с кем Россия будет сотрудничать — это постсоветские страны, в том числе и Азербайджан. Как вы оцениваете в этих условиях сотрудничество Азербайджана и России?

— Одна из важнейших задач для современной российской дипломатии – не дать украинскому конфликту повлиять на развитие экономических отношений с государствами СНГ. Даже простое сохранение связей на уровне прошлого года будет успехом для России в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Статистические данные за 2021 год показывают быстрый рост торгового оборота Азербайджана и России, который превысил уровень в 3 миллиарда долларов. Первые данные о динамике торговли за нынешний год также обнадеживают, особенно в сфере торговли аграрной продукцией ими строительными материалами. Я оцениваю сотрудничество наших двух стран как успешное и имеющее хорошие перспективы в ближайшие годы.

Ниджат Гаджиев