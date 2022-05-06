На улицах Еревана по-прежнему «горячо». Оппозиция в лице Артура Ванецяна и Роберта Кочаряна регулярно обещает революцию, власть устами полицейского начальства предупреждает, что этого не допустит, и вся ответственность ляжет на оппозицию. Накануне Артур Ванецян воодушевлял митингующих: «При общественной поддержке мы сможем добиться нашей цели. Наши действия не остановить. Наоборот, они будут носить более интенсивный характер», — добавляя, что Пашинян напуган, а власть в панике.

Здесь огромное поле для комментирования. Понятно, что в Армении растёт риск силового варианта, причем с обеих сторон: на крышах многих зданий в Ереване уже замечают снайперов, а в рядах митингующих появляются профессиональные террористы вроде Амбика Сасуняна. Более того, находясь у власти, «карабахский клан» уже приказывал стрелять по своим политическим противникам…

И все это, включая даже угрозу войны, можно было бы посчитать внутренним делом Армении, если бы не некоторые обстоятельства.

Во-первых, противники Никола Пашиняна ведут свою атаку на него под лозунгами реванша, требуя запретить нынешнему премьеру подписывать что-либо с Азербайджаном. А во-вторых, в новой ереванской «революции» слишком уж заметен внешний, а точнее говоря, российский след. Во главе протестов — политики, которые и не скрывают своих симпатий к Москве. Артур Ванецян — личный друг Рамзана Кадырова. Наконец, активизировалась ереванская оппозиция как раз после поездки Ванецяна в Москву. В СМИ уже просачивались сведения, что армянские оппозиционные деятели пытались заручиться в первопрестольной поддержкой для переворота в Армении и отстранения от власти Никола Пашиняна. Но если Ишхану Сагателяну, лидеру дашнаков, договориться не удалось, это еще не значит, что «не договорились» и Ванецян с Кочаряном. Тем более дает изрядную пищу для размышлений, с каким жаром поддерживают митингующих местные «дочки» российских медиа-холдингов.

И вот именно российская активность на армянском внутриполитическом поле, особенно наконец выбора приоритетов, как минимум вызывает вопросы.

Не станем интересоваться, как быстро в Москве простили участие Артура Ванецяна в аресте действующего на тот момент генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Важно другое. Кремлевскими фаворитами, прежде всего, оказались заведомые военные преступники типа Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Широкой поддержкой в армянском обществе они не располагают, но вполне могут опереться на «людей с ружьем», прежде всего на разоруженные армянские бандформирования в Карабахе. К тому же в Армении наличествует весьма серьезное военное присутствие России, и нет гарантии, что Москва ограничится здесь только информационно-моральной поддержкой через подконтрольные СМИ.

Но даже если лидеров нынешних протестов удастся привести к власти, реализовав в Армении сценарий «пашиняновской революции наоборот» — что дальше? Кочарян, Ванецян, Саргсян и т.д., напомним, открыто призывают отказаться от подписания с Азербайджаном мирного договора и ратуют за реванш. Можно напомнить, что подписанные документы вообще-то не теряют своей силы, если лидер страны, их подписавший, теряет власть. Но это в нормальных странах. Относится ли к ним Армения — большой вопрос. К тому же проблемы с уважением собственной подписи под документами есть не только в Ереване. Судя по всему, в Москве нашлись те, кто готов похоронить последний большой успех российской дипломатии — трёхстороннее соглашение от 10ь ноября 2020 года и постконфликтное урегулирование в Карабахе. Это даже не «выстрел себе в ногу», а кое-что похуже.

А тогда уже становится понятно, что успех нынешних протестов в Ереване будет означать новую волну нестабильности на Южном Кавказе. Где окажутся сорванными все планы мирного урегулирования между Арменией, с одной стороны, и Азербайджаном и Турцией, с другой, разблокирование коммуникаций, экономическая реанимация Армении и т.д. Более того, назовём вещи своими именами, приход к власти реваншистов создает серьёзный риск третьей карабахской войны.

А теперь серьезно. До 44-дневной войны перманентные попытки Еревана срывать мирный процесс были проблемой для Азербайджана. А в Армении еще могли верить иллюзиям, будто бы располагают «самой сильной армией в регионе», «дойдут до Куры», «будут пить чай в Баку» и т.д. Сегодня попытки реванша — это верный путь к самоубийству для самой Армении. Азербайджанская армия за прошедшие полтора года стала еще сильнее. Азербайджан закупает новое оружие, создает части «коммандос», совершенствует инфраструктуру на новых позициях, и этот самый позиционный расклад — значительно хуже для Армении и ее покровителей. И самое главное, никуда не исчезла политическая ответственность за срыв мирных договорённостей, заключенных при посредничестве ни только Москвы, но и Брюсселя. Так что Азербайджан готов к любому сценарию. А вот для Армении попытка реванша окажется заведомой катастрофой.

Так что ереванским здравомыслящим экспертам лучше посетить библиотеку и прочитать, как в Германии в тридцатые годы уже пришёл к власти один политик-популист под лозунгами реванша и чем это для Германии закончилось. История тоже умеет ставить двойки без возможности их исправить.

Нурани, обозреватель Minval.az