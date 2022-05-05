Во время акций протеста в Ереване полицейские задержали Амбика Сасуняна — профессионального террориста АСАЛА. Первым об этом сообщил в соцсетях правозащитник Рубен Меликян. Через несколько часов на связь вышел сам Сасунян, сообщив, что он участвовал в протестной акции, поинтересовался у полицейских, за что подвергают приводу молодежь, после чего задержали и доставили в участок его самого. Потом отпустили.

Напомним: это тот самый Амбик Сасунян (встречается также написание «Хампиг»), который 28 января 1982 года в Лос-Анджелесе застрелил турецкого консула Кемаля Арикана. Был арестован, приговорён к пожизненному заключению, однако в 2021 году террориста помиловали и позволили перебраться на ПМЖ в Армению. Где его первоначально встретили как героя. А теперь сей субъект активно участвует в армянской политике, причем не на стороне Пашиняна.

Политическая благодарность или отсутствие таковой — далеко не самый важный вывод из этой ситуации. Появление в политике персонажей типа Амбика Сасуняна — всегда опасный симптом. Тем более что у карабахского клана свои связи с «черным интернационалом» международного террора (достаточно вспомнить Монте Мелконяна). К тому же устроители нынешних митингов в Ереване явно озабочены их малочисленностью и пытаются компенсировать ее радикализмом. Накануне в столице Армении уже пытались штурмовать парламент и МИД. А появление в рядах «протестующих» персон типа Амбика Сасуняна не позволяет исключать и куда более радикальных действий. Террористы бывшими не бывают и при случае готовы пустить в дело свои «навыки» на внутриполитической арене. Лучшим доказательством здесь является захват заложников на полицейской базе в Ереване боевиками «Сасна Црер» в июле 2016 года. Во время того кризиса Никол Пашинян, еще не премьер-министр, а оппозиционный депутат, беспрепятственно входил в захваченное террористами здание и выходил оттуда. А после его «шашлычной недореволюции» боевики «Сасна Црер» довольно быстро оказались на свободе по амнистии.

Теперь же террористический бумеранг может ударить по самому Пашиняну.

Это, без сомнения, внутреннее дело Армении. Однако нестабильность в Ереване уже отозвалась серией провокаций на кельбаджарском участке государственной границы Азербайджана и Армении. К тому же отказываться от выполнения взятых на себя обязательств под соусом «народ Армении этого не примет» — традиционный ход, точнее, традиционное жульничество армянской дипломатии.

Но если и после парламентского теракта 1999 года, и после захвата полицейской базы в июле 2016 года Ереван таким образом срывал переговорные инициативы и обнулял дипломатическое давление, то сегодня попытки Еревана тормозить процесс постконфликтного урегулирования приведет только к тому, что Азербайджан осуществит этот процесс в одностороннем порядке.

А вот с последствиями внутреннего террора Армении придется разбираться самой.

Нурани, обозреватель Minval.az