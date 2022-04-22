Продвижения в переговорах по заключению мирного договора между Баку и Ереваном снова словно уперлись в стенку. Встреча Путина и Пашиняна в Москве стала скорее неким бенефисом демагогических проармянских заявлений, включая упоминания о уже «почившей» МГ ОБСЕ, нежели обсуждением самого важного — мирного договора между Баку и Ереваном.

Еще одной важной деталью мирного урегулирования на Южном Кавказе является война в Украине, которая накладывает свой отпечаток на всю геополитику в регионе. Своими мыслями об этом в беседе с Minval.az поделился экс-сопредседатель МГ ОБСЕ и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

— Как, по-вашему, дальше будут развиваться военные события в Украине?

— Абсолютно понятно, что Путин готовит эпичную атаку на Донбасс и на украинские военные силы на Донбассе. По мнению многих американских и украинских наблюдателей, это будет выглядеть как 2-ая мировая война с большим количеством танков, маневрирующих рядом с Курском, где произошло самое крупное танковое сражение. Это будет жестокая битва, будут тысячи или десятки тысяч жертв, не только среди солдат, агрессия России будет направлена и на мирных жителей. Мы увидим больше разрушенных домов, школ, больниц и жизней украинского народа. Увидим ещё больше злодеяний, изнасилований, пыток, казней, которые без тени сомнения происходили в местах вблизи Киева, таких как Буча и в других городах Украины. Я думаю, украинцы больше готовы воевать. Они воюют лучше русских, они больше консолидированы, собраны и стратегически сильны. И, конечно, у них более мощная мотивация — они защищают свою Родину, которую Россия хочет захватить и украсть. Однако и многие русские солдаты против этой войны. Они не хотят убивать украинцев, солдат в том числе.

— Каковы цели России в этой военной операции в Украине, на ваш взгляд? Чего добивается Москва?

— Я бы сказал, что это не Россия, а именно Путин пытается получить контроль над Донбассом. Москва лгала и отрицала, что её войска были в Донбассе, тогда как они были там с 2014 года. Теперь Путин стремится получить полный контроль над Донбассом и присоединить его к России. Это первая цель. Вторая цель Москвы — это уничтожить Украину как страну. Путин много раз утверждал, что не верит в Украину как в независимое, суверенное государство. И сейчас он хочет захватить всю территорию побережья в Украине, особенно порты Мариуполя и Одессы. Сделать так, чтобы Украина не могла импортировать и экспортировать товары и грузы.

80% украинского товарооборота осуществляется через Чёрное море и поэтому Россия надеется удушить украинскую экономику, разрушая её города, убивая жителей, оккупируя и разрушая порты. Третья цель России, которая уже, кстати, провалилась — это замена правительства в Украине под предлогом того, что нынешнее украинское правительство — это нацисты. При этом Россия совершенно забывает о том, что это демократически избранное правительство. Четвертая цель – ликвидация возможности Украины для вхождения в НАТО и, следовательно, дать сигнал другим странам, стремящимся в НАТО, таким как Грузия, что Россия применит военную мощь в случае таких попыток. Думаю, Россия попытается создать напряженность, некие «намерения» эскалации в отношении Молдовы, Грузии. Но, при этом, как мне кажется, попытка захвата Украины Россией провалится задолго до свершения этих планов.

Россия может быть временна успешна в сохранении Донбасса, оккупации украинской территории от Луганска до Одессы, но она не будет способна удержать эти земли. По факту экономика России будет уничтожена, с каждым днем она все больше слабеет под давлением западных санкций. И сейчас Путину нужны деньги для продолжения оккупации.

— Как вы оцениваете переговоры Пашиняна и Путина в Москве? Они позитивны или, напротив, токсичны для Баку и мирного процесса на Южном Кавказе?

— Я считаю, что Россия сыграла свою позитивную роль по отношению к Азербайджану в Карабахском конфликте. Президент Путин пытался убедить премьер-министра Армении Пашиняна прекратить конфликт. А теперь Пашинян должен перестать провоцировать Азербайджан и согласиться на мирное урегулирование, основанное на принципах Минской группы. Это не удалось сделать в период Саргсяна, хотя шли переговоры между ним и Алиевым, и я тогда играл в них активную роль. Также в течении 44-дневной войны Путин пытался убедить Пашиняна принять мирное соглашение, основанное на этих принципах. Пашинян до последнего отказывался, но у него не было другого выхода как принять эту очевидность. Если бы Армения не вступила в войну и продолжила бы активные переговоры по урегулированию, это, хоть и теоретически, но могло бы хоть как-то изменить статус Карабаха. Теперь у Армении больше нет такой возможности.

Думаю, более важная встреча все-таки состоялась в Брюсселе, нежели в Москве между Путиным и Пашиняном. В Брюсселе при содействии председателя ЕС Шарля Мишеля состоялся переломный момент. По итогам встречи, как мы знаем, Алиев и Пашинян отдали указание своим министрам иностранных дел создать комиссию по работе над разработкой мирного договора между странами. Это первый случай в истории конфликта, когда главы государств заговорили о такой инициативе. Для меня, как бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ, это важный прорывной показатель и шаг. ЕС воспользовался моментом, а Россия его потеряла. И сейчас, инициатива по выстраиванию диалога между Азербайджаном и Арменией находится уже не у Москвы, а у Брюсселя.

Конечно, Россия всегда будет очень важна для Армении и для Азербайджана, но намного больше все-таки для Армении. Путину сейчас очень нужен премьер-министр Пашинян, чтобы поддержать доверие к России и престиж как в Азербайджане, так и в Армении. Хотя бы потому, что это Пашинян подписал мирный договор вместе с Алиевым и Путиным. При этом, как я думаю, никто сейчас серьёзно не воспринимает Россию как миротворца на Кавказе, она может приносить проблемы. Но давайте согласимся, что российские миротворцы проделали хорошую работу.

Хочу отметить еще один прорывной момент Брюсселя – сейчас помощь лидерам практически не нужна: Алиев и Пашинян непосредственно сами ведут переговоры, они могут делать это независимо, с добрыми намерениями для своих народов. И я, как нынешний житель Турции, могу сказать, что Анкара целиком поддерживает данный процесс и Турция стала очень важным актором на Южном Кавказе после Второй Карабахской войны.

В. Мансуров