Россия сфабрикует предлог для вторжения в Украину, выяснила разведка США

Разведка США нашла доказательства того, что Россия планирует сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Об этом стало известно американским СМИ — газетам The New York Times и The Washington Post, пишет «Лента.ру».

По информации первого издания, Москва покажет поддельное видео, на котором будут продемонстрированы украинские провокации на российской территории или против русскоязычного населения на востоке Украины. Вторая газета добавляет, что данные с обвинениями обнародуют в четверг, 3 февраля.

Она цитирует не названных по имени и должности высокопоставленных представителей американской администрации, признавая, что те не представили «никаких прямых доказательств российского плана» и не раскрыли, как были получены подобные сведения.