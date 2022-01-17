Угроза войны обрушила стоимость российских компаний на $40 млрд за два дня

Пережив сильнейшее падение с апреля 2020 года, российский рынок акций не смог нащупать дна.

Начав торги пятницы вялой попыткой отскока, фондовые индексы на Московской бирже снова полетели вниз после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров собрал пресс-конференцию, чтобы еще раз констатировать неутешительные итоги переговоров с США и НАТО.

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«Нашему терпению пришел конец», — заявил Лавров, добавив, что Россия «категорически не приемлет» появление НАТО у своих границ и готова к любым сценариям в связи с угрозой санкций, подготовленных США на случай вторжения в Украину.

Требования Запада отвести войска от украинских границ Лавров назвал «абсурдными», добавив, что в течение двух-трех недель НАТО будет «наращивать активность сил быстрого реагирования».

Уже напуганный заявлениями замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который накануне пригрозил разместить российские вооружений на Кубе и в Венесуэле, российский рынок получил новый повод для распродаж. На 14.49 мск индекс МосБиржи просел еще на 1,89%, а индекс РТС потерял 2,11%, опускаясь до отметки 1478,07 пункта и оформив минимум с апреля, отмечает finanz.ru.

Днем на рынке не осталось ни одной ценной бумаги, которая торговалась бы в положительной зоне, отмечает трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев: «Всеобщее негативное настроение связано с сохранением геополитических рисков. Среди «голубых фишек» под явным давлением оказался банковский сектор».

Бумаги Сбера после падения на 6,1% в четверг потеряли еще 4,6% в пятницу, ликвидировав весь рост, показанный в течение прошлого года. Упав до отметки 258,5 рубля за штуку, они обновили минимум с декабря-2020.

Бумаги ВТБ потеряли почти 10% за два дня. Оба госбанка оказались в «черном списке» из 12 финансовых институтов, в отношении которых американские сенаторы предложили ввести жесткие санкции. Они будут включать отключение от системы SWIFT и запрет на корсчета в США, что де-факто равносильно блокировке всех долларовых расчетов.

В результате обвала фондового рынка топ-10 крупнейших российских компаний подешевели на 40,1 млрд долларов за два дня следует из биржевых данных.

Капитализация Сбера рухнула на 7,5 млрд долларов в четверг еще на 3,6 млрд — в пятницу. «Газпром» потерял 5,4 млрд долларов первый день паники и 2,4 млрд — во второй.

«Роснефть» стала дешевле на 4,8 млрд долларов накануне и теряет 700 млн долларов рыночной стоимости в пятницу; «Норникель — 3,8 млрд долларов и 400 млн соответственно.

«Лукойл» за два дня потерял 4,2 млрд долларов, «Новатэк» — 3,6 млрд долларов, «Полюс», НЛМК, «Северсталь» и «Татнефть» — по 800 млн долларов каждая.

Техническая картина по индексу МосБиржи значительно ухудшилась, констатирует главный аналитик ПСБ Егор Жильников. На графике индикатора, включающего котировки четырех десятков крупнейших компаний РФ, образовался так называемый «мертвый крест»: 50-дневная скользящая средняя ушла ниже 200-дневной.

Это затуманивает ближайшие перспективы рынка, открывая пространство для развития нисходящего движения с целью 3450 пунктов, прогнозирует Жильников.

Рубль, начинавший торги пятницы за здравие, закончить их, похоже, решил за упокой. После попыток укрепления в первые часы сессии, российская валюта также покатилась вниз на фоне продаж нерезидентов, конвертирующих в валюту выводимые из России средства. Курс доллара поднялся до 76,9850 рубля, а евро впервые с июля прошлого года пробил отметку 88 рублей (88,14 рубля в моменте). Рынок госдолга ускорил обвал и теряет еще 1,68% по индексу RGBI — рекордную величину с коронавирусной паники весны 2020. Доходности всех классических облигаций федерального займа поднялись выше 9% годовых.

От российских долговых бумаг избавляются глобальные инвесторы, отмечает старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.

Многие из них предпочитали «прятать голову в песок и игнорировать геополитические риски», отмечает Тим Эш, стратег по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management: в то время как западные СМИ били тревогу из-за скопления сил близ Украины, рубль оставался относительно стабильным, а рынок акций рос с середины декабря.

Но теперь прежние оптимисты, кажется, проснулись, говорит Эш: «Трейдеры начали осознавать, что Москва проводит дипломатический ритуал, но (на самом деле) настроена на войну».

Низшая точка в отношениях США-Россия еще впереди, говорит Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Инвестиции».

«А это означает, что и у ослабления рубля, и у снижения российского рынка акций — еще есть потенциал», — добавляет он.