США приветствуют возвращение Азербайджаном армянских военных

США приветствуют возвращение Азербайджаном армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии.

We welcome Azerbaijan’s December 29 return of five Armenian servicemembers who were detained on November 16, 2021. — DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) December 29, 2021

«Мы приветствуем возвращение Азербайджаном пяти армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года»,- говорится в сообщении.

Госдепартамент США призвал стороны к поиску пропавших без вести.

«Мы подчеркиваем важность гуманного отношения к задержанным в соответствии с международными обязательствами», — отметили в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента США.