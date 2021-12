США приветствуют возвращение Азербайджаном армянских военных

США приветствуют возвращение Азербайджаном армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии.

We welcome Azerbaijan’s December 29 return of five Armenian servicemembers who were detained on November 16, 2021.

