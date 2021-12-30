США приветствуют возвращение Азербайджаном армянских военных

США приветствуют возвращение Азербайджаном армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии.
We welcome Azerbaijan’s December 29 return of five Armenian servicemembers who were detained on November 16, 2021.
— DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) December 29, 2021
«Мы приветствуем возвращение Азербайджаном пяти армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года»,- говорится в сообщении.
Госдепартамент США призвал стороны к поиску пропавших без вести.
«Мы подчеркиваем важность гуманного отношения к задержанным в соответствии с международными обязательствами», — отметили в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента США.