Россия накачивает мускулы на Каспии. Против кого?

На Каспийском море новый виток военной активности, причем со стороны Российской Федерации. Как еще накануне сообщило Минобороны РФ, в дагестанском городе Каспийск завершено строительство шести швартовочных причалов в Каспийске для боевых кораблей флотилии. Возведена инфраструктура порта, планируется возведение двух молов, которые защитят гавань от волн и наносов. Работы на северном моле уже завершены.

И как теперь рапортуют в минобороны РФ, на новую базу Каспийской флотилии в город Каспийск уже перебазированы из Махачкалы 20 кораблей. Это малые ракетные и артиллерийские корабли, а также базовые тральщики. В пункт базирования также доставлен инженерно-технический состав бригад и корабельная техника для обслуживания судов и их подготовки к выходу в море. А на предновогодние дни запланирована проверка боеготовности экипажей и инспекция учебно-материальной технической базы.

Здесь, конечно, нелишне напомнить: перевести Каспийскую флотилию в Дагестан министр обороны России Сергей Шойгу приказал в 2018 году. Знающие люди добавляли: в советские годы основная база Краснознаменной Каспийской флотилии находилась в Баку. Но 20 января 1990 года командование ККФ повело себя так, что после распада СССР оставаться в Баку не стоило и мечтать. Корабли перегнали в Астрахань. Что, по мнению большинства экспертов, было очень неудобно: Астрахань —порт замерзающий, гидрологическая обстановка там сложная, корабли, стоящие в протоках дельты Волги, зимой могли вообще не выйти в море. К тому же в Астрахани не было и необходимой береговой инфраструктуры. Строить которую не спешили. По одной версии, на это не было денег. По другой, в командовании ВМС РФ до последнего рассчитывали вернуться на свою старую базу в Баку. Но потом все же решили строить новую базу — в Каспийске.

Примечательно и другое. Пока что на новую базу перебрасывают корабли из других прикаспийских городов России. Но новая база явно строится с расчетом на многократное усиление военной мощи Каспийской флотилии. Но возникает вопрос: против кого РФ накачивает мускулы?

В самом деле, Каспий — водоём замкнутый. Прямого выхода в океан он не имеет. Однако Россия не раз перебрасывала военные корабли и катера с Каспия по Волго-Донскому каналу в Азовское море, а это уже зона открытого конфликта, точнее, одно из направлений российской агрессии против Украины. Проще говоря, Каспийское море используется здесь как этакий «резерв» и «засадный полк», откуда в случае необходимости можно перебросить дополнительные силы.

Но не только. Российский военный обозреватель Александр Хроленко заявляет: «Город и порт Каспийск стал самой южной военно-морской крепостью России. Новая база Каспийской флотилии в Дагестане послужит укреплению безопасности сопредельных регионов Южного Кавказа и Центральной Азии. При необходимости, позволит «проецировать силу» в радиусе 2600 километров, то есть в Средиземном и Черном морях, Персидском и Оманском заливах, на всей территории Афганистана, Болгарии, стран Балтии, Украины, Турции и ряда других государств». Что скрывается за милым термином «проецировать силу», правда, не пояснил. Впрочем, запуск «Калибров» с Каспия по целям в Сирии дает здесь изрядную пищу для размышлений.

Более того, накачивать здесь военные мускулы Россия начала на фоне показательных геополитических «подвижек». В том регионе, куда, по мнению российского эксперта, Кремль будет «проецировать силу», стремительно нарастает влияние Турции. Москва уже открыто требует от НАТО свернуть свою деятельность в Центральной Азии, где «натовское» влияние опять-таки представлено в основном влиянием Турции.

Наконец, есть и такая реальность, как экспорт углеводородных энергоносителей. Нефть и газ Каспийского моря по азербайджанским трубопроводам поступают на рынки Европы, минуя Россию, они уже «пошатнули» недавнюю монополию Кремля. Теперь этим маршрутом заинтересовались и в Туркменистане. Пока это своповые поставки через Иран, но в США вновь обсуждают идею строительства транскаспийского газопровода. Не исключено и появление здесь танкеров-газовозов. Понятно, что такая нефтегазовая активность на Каспии тоже вряд ли приводит Россию в восторг.

Только вот в чем дело. В 1994 году, по горячим следам подписания «Контракта века», тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев мог, конечно, предложить использовать военную силу для захвата «буровых платформ на каспийских камнях». Но уже тогда дальше планов и «закрытых писем» дело не пошло. А сегодня в нефтегазовых и логистических проектах на Каспии участвуют слишком серьезные «игроки», чтобы здесь можно было всерьёз надеяться разорвать их военной силой. Более того, на календаре уже не 1994 год, когда по сути дела Россия была единственной страной, кто располагал на Каспии серьёзной военной силой. А сегодня ситуация уже другая. И если нынешний глава «Россотрудничества» Примаков-младший еще в бытность свою ведущим «Международного обозрения», рассказывая о Каспийском море, «забывал» упомянуть ВМС Азербайджана, то при реальном военном планировании упускать их из внимания не стоит. Как и возможность вмешательства «третьих сил». Да, подписанные в Актау документы о правовом статусе Каспия не допускают появления здесь ВМС неприкаспийских стран, но «использования военной силы для захвата буровых платформ на каспийских камнях» они не предусматривают тем более.

Так что исход «игры мускулами» на Каспии может оказаться весьма неожиданным.

Нурани