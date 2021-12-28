«Иранские надежды» и «иранское разочарование»: в чью пользу корректирует политику Тегеран?

На Южном Кавказе — очередной скандал, который можно назвать «околоспортивным». В Ханкенди, по утверждениям местных сепаратистов, проходит турнир по смешанным единоборствам ММА, и на этом турнире вдруг обнаружились, по армянским источникам, «спортсмены из Ирана». Посольство ИРИ в Азербайджане поспешило разъяснить ситуацию. По словам дипломатов, «в связи с участием нескольких лиц, выдавших себя за граждан Ирана, 28 декабря 2021 года в соревнованиях по смешанным боевым единоборствам в городе Ханкенди Азербайджанской Республики, хотим отметить, что нетрадиционный вид спорта ММА (смешанные боевые единоборства) в Исламской Республике Иран официально не признан и находится в числе запрещенных из-за наличия насилия в нем, и связей со ставками. У этого вида единоборств нет никаких федераций в Исламской Республике Иран. А те, кто занимается в этой сфере, ведут скрытую и незаконную деятельность». После чего отметили, что «участники соревнований, проходящих 28 декабря в городе Ханкенди Азербайджанской Республики, не имеют никакого отношения к Министерству спорта Исламской Республики Иран и они на соревнованиях в любой точки мира принимают участие незаконно». Добавим от себя: отдельные персоны проехать в Ханкенди, конечно, могли, и государство за действия своих частных лиц ответственности нести не может. Особенно если смешанные единоборства в Иране существуют в полуподпольном варианте.

Другое дело, что здесь наличествуют серьезные вопросы к российским миротворцам: как участники этого турнира проехали в Ханкенди? Существует ли вообще такая вещь, как проверка документов в Лачинском коридоре? Или же там нечто среднее между проходным двором и решетом? Более того, скандалов вокруг «бесконтрольно-пропускного пункта» в Лачинском коридоре слишком много, чтобы списать это на «недосмотр» или «халатность».

Но куда интереснее — приоритеты Ирана на Южном Кавказе. Где формулировка «город Ханкенди Азербайджанской Республики» из посольского пресс-релиза, даже без указания на карабахский регион, несёт солидную «информационную нагрузку». Особенно на фоне нынешних «подвижек» в отношениях ИРИ и Азербайджана.

Так, в Иране назван точный «адрес» будущего пункта пропуска на границе с Азербайджаном. Как заявил губернатор Остапа Ардебиль Хамед Амили, Иран намерен открыть новый пункт пропуска на границе с Азербайджаном в районе Асландуз. По его словам, «открытие пункта пропуска способствует развитию экономики и торговли нашей страны с соседом». Там же, напомнил Амили, планируется и строительство нового моста. С прицелом на активизацию торговых связей с Азербайджаном к югу от Араза планируют модернизировать свою дорожную сеть. Наконец, по словам Амили, «железная дорога — еще один элемент развития отношений Ирана и Азербайджана, и мы пытаемся облегчить эти торговые отношения, присоединив Ардебильскую железную дорогу к Азербайджану».

Не секрет: заявление Амили — логичное продолжение переговоров, которые провёл в Баку министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Баку и Тегеран обсуждали в основном экономическое сотрудничество и транспортные коридоры, прежде всего строительство моста через реку Астарачай и работу над инфраструктурой транспортного коридора Иран-Азербайджан-Россия. В те же дни был запущен новый транспортный коридор через Иран, Азербайджан и Грузию, который соединит Персидский залив с Черным морем. Правда, пока что он работает в тестовом режиме, но, как говорится, лиха беда начало. Или «самая дальняя дорога начинается с первого шага».

И вот в армянских и проармянских кругах визит главы МИД ИРИ в Азербайджан вызвал самую настоящую панику. Официальные структуры по этому поводу по понятным причинам молчат, но вот экспертное сообщество уже не в силах скрывать паники. Небезызвестный Станислав Тарасов пишет пространный опус под заголовком «Почему Иран в Закавказье бросается из крайности в крайность». Аббас Джума, мелкий сетевой провокатор с большими амбициями, растерянно мямлит в своем ТГ-канале: «​​В последнее время серьезно активизировались контакты между Баку и Тегераном. И если еще недавно Иран был крайне встревожен настойчивой позицией Баку по открытию «Зангезурского коридора», то сегодня, такое ощущение, что все несколько смягчилось». Наконец, подал голос и ереванский эксперт-востоковед Вардан Восканян, который процедил сквозь зубы: «Иранская элита считает, что в настоящий момент в Армении нет соответствующих условий для полноценного транзита иранских грузов и формирования пресловутого коридора Персидский залив-Черное море. Иран хочет иметь транзитные пути на север, и в этом контексте следует рассматривать попытки сблизиться с Азербайджаном, так как кооперация с Баку даст Тегерану определенное поле для маневра». И главное, к превеликим ужасу господина Восканяна, как признают ереванские СМИ, «Азербайджану на данном этапе удалось ограничить армяно-иранское сотрудничество в сфере коммуникаций, особенно по части упомянутого коридора. И очевидно, что дорога Татев-Агвани-Капан не может быть альтернативным трассе Горис-Капан маршрутом для грузоперевозок».

И вот Еревану действительно есть о чем печалиться. На Иран здесь возлагались очень серьезные надежды. Армения явно рассчитывала стать основным «транзитером» для Тегерана. И даже пыталась добиться открытия сначала железной дороги Араздейян-Джульфа, а Зангезурский коридор оставить «на потом».

Здесь, конечно, трудно удержаться от едкой иронии и спросить, уверены ли в Армении, что после военного разгрома и капитуляции Еревану стоит пытаться сыграть в игру «давайте нашу дорогу уже откроем, а по поводу вашей дополнительно поговорим». Но куда примечательнее другое. Визит Абдоллахияна в Баку в очередной раз разбил «транзитные планы» Еревана. В Тегеране «сложили два и два», оценили наличие у Азербайджана железнодорожного «выхода» не только на Грузию, но и на Россию —и начертили маршруты своих транспортных коридоров. Которые по-прежнему аккуратно обходят Армению. И самое главное, уходит в прошлое та враждебность между Баку и Тегераном, на которую в Армении делали более чем серьёзную ставку. И если теперь в Тегеране отказываются от «языка вражды» в отношениях с Баку, то в Армении хватаются за голову: что случилось? Это просто временное затишье? Или расклад сил настолько изменился в пользу Азербайджана, что в Тегеране настолько кардинально уточнили приоритеты?

И самое главное, приятного ереванским ушам ответа на этот вопрос не просматривается.

Нурани