«Шведский сюрприз» для российской дипломатии

Жёсткая пикировка между РФ с одной стороны, и США и НАТО, с другой, по поводу расширения, точнее, «нерасширения» Североатлантического альянса продолжает оставаться одной из ведущих тем мировой политики. Теперь по этому вопросу высказались в Стокгольме. Как заявила глава МИД Швеции Анн Линде, «мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности». Высказалась она и по поводу расширения НАТО. По словам Линде, «отказ от любого будущего расширения НАТО снизит возможности для самостоятельного политического выбора». И, наконец, пообещала: «Если что-то случится в связи с усилением агрессии против Украины, мы будем действовать единым и очень жестким образом, введя различные типы экономических санкций».

Такую риторику вполне можно назвать «стандартной» для Запада. Схожую позицию — каждая страна сама имеет право решать, как ей обеспечивать собственную безопасность — озвучивают в эти дни многие, от генсека НАТО Йенса Столтенберга и глав государств до журналистов и экспертов.

Однако заявление главы МИД Швеции заслуживает особого внимания. Несколько дней назад, напомним, премьер-министр Швеции и член Социал-демократической партии Магдалена Андерссон заявила, что ее страна отказывается от членства в НАТО. «Свобода от военных альянсов служит хорошую службу нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО», — цитировали ее информагентства. Как проясняла госпожа Андерссон, «ЕС является важнейшей ареной внешней политики и безопасности Швеции. Наше текущее председательство в ОБСЕ дает Швеции возможность защитить порядок европейской безопасности».

Но если теперь глава МИД в том же правительстве выступает в поддержку именно расширения НАТО, а не ЕС, то как это понимать? Нейтральной стране по логике вещей полагалось или пообещать предоставить «площадку» для переговоров, как это уже сделала Швейцария, или просто отмолчаться. Но в Швеции предпочли выступить в защиту права НАТО на расширение. И что это значит?

Не исключено, конечно, что в Стокгольме просто защищают принцип. Но…

В самом деле, Швеция, изведав на своем веку и побед, и поражений, и «державного величия, уже более века назад избрала политику нейтралитета, и этот нейтралитет позволил ей избежать втягивания и в первую, и во Вторую Мировую войну. Но теперь ситуация меняется. Рост — назовём вещи своими именами — агрессивности во внешней политике Москвы заставляет многих в Стокгольме озвучивать и такой вопрос: а выстоит ли Швеция в одиночку, если завтра Кремль объявит частью «русского мира», к примеру, остров Готланд, где во времена русско-шведских войн в течение короткого времени действовала русская администрация? И не настало ли время пересмотреть свою традиционную политику нейтралитета? В результате в некогда нейтральной Швеции растёт число, скажем так, сторонников Североатлантической интеграции. Более того, если еще недавно какие-то надежды возлагались на «европейскую армию» и оборонное сотрудничество стран Евросоюза, то, во-первых, эта «армия» так и не была создана, и шансы на ее появление тают, как утренний туман. Более того, после выхода из ЕС Великобритании и серии военных фиаско Франции военный потенциал Евросоюза тоже приходится переоценивать.

И вот на этом фоне по крайней мере имеет право на существование и такая версия: в Швеции выступили в защиту расширения НАТО именно потому, что хотя и не отказались гласно от своего нейтралитета, но уже по крайней мере не исключают полностью, что при определенных условиях все же подадут заявку в Североатлантический альянс. Тем более что в НАТО уже входят и Норвегия, и Исландия, и Дания. В октябре нынешнего года за совместными учениями ВМС Швеции и Финляндии наблюдал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Совместные учения с участием военнослужащих Швеции, Финляндии и стран НАТО проходят регулярно. Словом, сближения Стокгольма с НАТО не замечать уже невозможно. И вот тут уже нетрудно догадаться: чем настойчивее Москва будет чертить свои «красные линии», тем больше в том же Стокгольме будет сторонников североатлантической интеграции со всеми прогнозируемыми последствиями для баланса сил на Балтике.

И не только в Стокгольме, кстати говоря.

Нурани