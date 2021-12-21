Амруллаев о поборах в школах: «Даже когда я учился в средней школе, имели место такие случаи»

«Наличие фактов каких-то незаконных сборов в школах и общественное недовольство по этому поводу, не является вопросом сегодняшнего дня. Даже когда я учился в средней школе, имели место такие случаи. Это хроническая проблема нашего общества».

Как сообщает АПА, об этом на брифинге, посвященном незаконным сборам со стороны родительско-учительской Ассоциации в школах, заявил министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что родители не принимают непосредственного участия в управлении школой:

«У государства нет возможности сделать все для всех. Обязательное образование, естественно, бесплатное. Речь не идет о том, является ли обязательное образование платным или оплачиваемым. К сожалению, когда мы начинаем открытую общественную дискуссию, идеи, озвученные во время этих обсуждений искажаются. Я против взяточничества в школах. Но я задаю вопрос: имеет ли родитель право отдать в школу уже оставшийся после уплаты всех налогов манат или нет? Если это зло и грех, мы должны сказать, что это не так. Если примем это, должны сесть и подумать о здоровой, прозрачной системе, чтобы признать право желания гражданина тратить этот манат на лучшее образование для себя и других».

Э. Амруллаев отметил, что это должно быть в рамках правил, прозрачно, добровольно, по желанию родителей: «Никто не должен быть принужден к этому. Кто не хочет, тот не должен участвовать в этом процессе».