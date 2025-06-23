Утверждения, что американские истребители, осуществившие атаку на ядерные объекты Ирана, использовали воздушное пространство Турции, являются дезинформацией. Об этом говорится в заявлении Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

Уточняется, что как и в случае с атаками Израиля на Иран, воздушное пространство Турции не использовалось и при атаках США на ядерные объекты, расположенные в Иране.

«Самолеты, поднявшиеся в воздух из США и вошедшие со стороны Гибралтарского пролива, достигли Израиля через южную часть Средиземного моря и нанесли удары по Ирану через Ирак. После атаки эти бомбардировщики вернулись на территорию США по тому же маршруту (с юга острова Крит) после дозаправки», — отмечается в сообщении.

При этом сообщается, что Турция продолжает выступать за установление мира и стабильности на Ближнем Востоке, а президент Реджеп Тайип Эрдоган отдает предпочтение инициативам, направленным на обеспечение дипломатии с этой целью, и любые утверждения, направленные против этого, являются дезинформацией.