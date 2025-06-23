В ходе судебного разбирательства в Баку над подозреваемыми в терроризме армянами были изучены документы, касающиеся времени, когда подозреваемый Араик Арутюнян был «руководителем» так называемого режима, ему были адресованы вопросы в этом направлении. В одном из документов он утверждал, что «наградил» военнослужащих, приведших в негодность азербайджанские танки во время войны 2020 года.

Согласно другому документу, А.Арутюнян говорит, что по его заданию были нанесены удары по городу Гянджа.

Отвечая на вопросы прокурора, обвиняемый заявил, что не отдавал приказа о бомбардировке города Гянджа: «У меня не было таких полномочий».

Он напомнил, что «армия» так называемого режима — это вооруженное формирование вооруженных сил Республики Армения: «Не было полномочий действовать самостоятельно. Это соединение не имело права подчиняться нам, выполнять наши указания».

A.Арутюнян также завил, что в целом, оружие разрушительной силы («Смерч», «Точка -У» и др.-прим.ред.) в арсенале «армии» так называемого режима отсутствовало: «Я не знал, какими подразделениями и кем конкретно они выполнялись. А о бомбежках нефтепроводов я услышал здесь».

На суде были рассмотрены протоколы, полученные от ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары»» и других связанных с ней организаций о воспрепятствовании полетам воздушных судов, а также об обнаружении и досмотре транспортных средств с оборудованием для глушения сигналов, системы глушения сигналов БПЛА и т.д. в Ханкенди и Ходжалы, проведению их экспертизы .

Государственный обвинитель Генеральной прокуратуры Вусал Абдуллаев напомнил А.Арутюняну об обнаружении на этих землях после освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации массовых захоронений в ходе строительно-созидательных работ и задал ему вопросы в этом направлении.

Причину, по которой во время строительных работ, проводимых Арменией и так называемым режимом в период оккупации, не были обнаружены массовые захоронения, он «разъяснил» следующим образом: «Объем строительных работ, которые мы проводили, составил несколько процентов от того, что сейчас делает Азербайджан. Поэтому мы не нашли…»

Обвиняемый подтвердил, что в период 44-дневной войны заместители премьер-министра, министры, депутаты Армении приезжали на оккупированные в то время территории Азербайджана, и назвал некоторых из них. Он отметил, что это были Арарат Мирзоян, Сурен Папикян (нынешний министр обороны Армении – ред.) и другие.

Судебный процесс будет продолжен 30 июня.