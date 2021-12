На детском «Евровидении» Азербайджан занял V место (обновлено)

В Париже завершился финал детского «Евровидения». В конкурсе принимала участие и представительница Азербайджана Сона Азизова. Исполнив композицию One of those days, наша соотечественница набрала 151 очко и заняла пятое место.

Результат Соны Азизовой – это сумма голосов профессионального жюри (109 баллов) и голосов телезрителей (42 балла).

Что касается профессионального жюри, то за представительницу Азербайджана свои голоса отдали — Германия (2 балла), Грузия (10), Польша (10), Мальта (2), Италия (12), Болгария (7), Россия (10 ), Ирландия (1), Казахстан (10), Албания (1), Украина (12), Нидерланды (8), Испания (5), Сербия (6),Северная Македония (3), Португалия (10).

Победу в конкурсе завоевала представительница Армении. Всего в шоу приняли участие представители 19 стран.

В Париже проходит очередной конкурс детского «Евровидения».

Отметим, что среди конкурсантов — представительница Азербайджана Сона Азизова с композицией One of those days.