Шарль Мишель: Это важный гуманитарный жест

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель приветствовал передачу азербайджанской стороной задержанных армянских военнослужащих Армении.

Об этом он упомянул на своей странице в Twitter.

«Мы искренне приветствуем освобождение Баку 10 задержанных армян после обсуждений с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Это важный гуманитарный жест, демонстрирующий обоюдную волю к укреплению доверия, как это обсуждалось в Брюсселе», — подчеркнул Ш.Мишель.

Warmly welcome Baku’s release of 10 Armenian detainees in follow up to discussions with @azpresident and @NikolPashinyan

An important humanitarian gesture demonstrating the mutual will to strengthen confidence as discussed in Brussels.

EU facilitated transfer to Yerevan. https://t.co/L8McDj4oUe

— Charles Michel (@eucopresident) December 19, 2021